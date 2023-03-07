Події, що змінили історію: археологи розповідають про повстання проти Птолемея V

Розетський камінь, виявлений у 1799 році, має не тільки лінгвістичне, а й історичне значення. На ньому описано повстання проти фараона Птолемея V у 196 році до нашої ери.

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Розетський камінь відомий не за своїм змістом, а як лексикон єгипетських ієрогліфів. Однак у тексті, викарбуваному на камені, йдеться про жорстоке повстання — значною мірою втрачене для історії — яке визначило траєкторію розвитку західної цивілізації, повідомляють Phys.org.

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Якби молодий фараон Птолемей V був повалений, такі події, як повстання Хасмонеїв (внаслідок якого створено Юдейське царство), стосунки Клеопатри з Юлієм Цезарем і Марком Антонієм та навіть виникнення християнства могли б виглядати зовсім по-іншому.

Донедавна історія боротьби між греками та єгиптянами була відома лише з грецьких джерел та уривчастих свідчень на кшталт графіті.

Професор Роберт Літтман з Гавайського університету в Маноа разом з Джей Сільверстрейн з Ноттінгемського університету Трент, виявили докази громадянської війни в Телль-Тімаї — руїнах стародавнього міста Тмуїс у дельті Нілу в Єгипті.

У 2009 році сліди спалених будівель з керамічними посудинами, що залишилися на місці, призвели до припущення, що в Телль-Тімаї сталася катастрофічна подія: руйнування були широкомасштабними й після них довелося заново відбудовувати зруйноване місто. Також накопичилися докази, включаючи зброю і непоховані тіла, які наочно вказували на епізод надзвичайного насильства.

На одному з тіл були старі рани (що свідчить про те, що він був воїном) і незагоєні рани (що свідчить про те, що він помер насильницькою смертю). Чоловіка знайшли у печі, а це дозволяє припустити, що він заліз туди, щоб сховатися, і, можливо, помер від ран.

Датування руйнувань

Визначивши руйнування в місті Тмуї, вчені хотіли дізнатися, чому воно стало жертвою війни.

[ + – ] Свідчення з інших місць у дельті вказують на те, що повстання мало економічні та політичні наслідки для міст, які приєдналися до нього Фото: Public Domain

Встановити точний час подій під час археологічних розкопок досить складно. Однак, в одній кімнаті зберігалися докази, які дозволили встановити точніше датування: археологи виявили скарб монет, який датувався часом правління фараона Птолемея IV, тоді як всі монети з верхнього шару датувалися Птолемеєм VI. Обідній сервіз на чотирьох також мав кілька характерних посудин в афінському стилі, що дозволяє віднести їх до першої чверті II століття до н.е., а саме часів правління Птолемея V.

Птолемей V Епіфан, який був ще хлопчиком, коли його батька вбили у 204 році до н.е., прийшов до влади у неспокійний час. Через зовнішні війни економіка занепала, а серед корінного єгипетського населення, яке більше не бажало жити як люди другого сорту, в той час як македонська династія та грецькі імперіалісти процвітали їхнім коштом, спалахували жорстокі повстання.

Птолемей V відомий завдяки Мемфіському декрету 196 року до н.е., в якому жерці Птаха (прихильники династії Птолемеїв) проголосили помазання Птолемея V як божественного фараона Єгипту. У цьому декреті вони описали успішне ведення Птолемеєм війни проти єгипетських повстанців і відзначили його успіхи в облозі міста, розташованого неподалік від Тмуїса.

Декрет викарбуваний на твердому камені, а його копії були розміщені в усіх храмах. Він написаний ієрогліфами, демотичною та грецькою мовами, щоб усі могли його прочитати. Найвідоміша на сьогодні копія була знайдена в дельті Нілу французьким офіцером у 1799 році зветься Розетським каменем.

Він виявився ключем, який філолог Жан-Франсуа Шампольйон використав для розшифрування єгипетських ієрогліфів.

Якими були наслідки єгипетського повстання?

Свідчення з інших місць у дельті вказують на те, що повстання мало економічні та політичні наслідки для міст, які приєдналися до нього, наприклад, закриття гаваней.

[ + – ] Чоловіка знайшли у печі, а це дозволяє припустити, що він заліз туди, щоб сховатися, і, можливо, помер від ран Фото: Public Domain

Інший кам'яний декрет розповідає про грецького полководця Аристоніка, який очолював частину військ Птолемея V, і його кампанію з викорінення останніх повстанців у Телль-ель-Баламуні, місті на північ від Тмуїса.

Історичні розповіді, викарбувані на Розетському камені та камені Аристоніка, збігаються зі свідченнями, знайденими вченими в Тмуасі. Міста центральної дельти Нілу відіграли важливу роль у великому повстанні, і їхні мешканці сильно постраждали за це.

Результат єгипетського повстання проти елліністичного імперіалізму мав далекосяжні наслідки. Єгиптяни призначили власних фараонів і за допомогою нубійців встановили контроль над більшою частиною Єгипту.

Після 20 років конфлікту елліністична військова машина придушила повстання, а останніх лідерів повстанців було вбито, коли вони прибули на мирні переговори до міста Саїс у дельті Нілу.

Після встановлення контролю над Єгиптом династія Птолемеїв відігравала ключову роль у геополітиці східного Середземномор'я. Вона підтримала єврейське повстання проти сирійської династії Селевкідів, заснувавши Юдейське царство.

Тмуїс був відбудований як місто, повне грецьких колоністів, і незабаром став регіональним центром влади, коли династія Птолемеїв відібрала владу у єгипетських храмових жерців, які брали участь у повстанні.

Перетворення Тмуїса з маленького притокового містечка на регіональну столицю відображає руку уряду, який хотів бути впевненим, що жодне велике повстання людей, якими він керував, більше ніколи не становитиме загрози для його контролю.

Раніше Фокус розповідав про ханаанські тексти, які розшифрували вчені. Вони порівнюють їх із Розетським каменем.