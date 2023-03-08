Чудеса микрохирургии. В Китае из мозга годовалой девочки удалили нерожденного близнеца

Изображения показывают, что у недоразвитого близнеца выросли верхние конечности и даже пальцевидные выступы.

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Новое исследование подробно описало необычный случай нерожденного близнеца, который был обнаружен в мозгу годовалой девочки в Китае. Хотя этот случай необычайно редок, это не первый раз, когда о нем сообщается в медицинской литературе. Врачи Фуданьского университета в Шанхае объяснили, что у молодой девушки увеличена голова и проблемы с моторикой. Компьютерная томография ее головы показала, что ее мозг был сдавлен и имело место накопление жидкости, вызванное значительным ростом, который можно было обнаружить в мозговых желудочках, пишет IFL Science.

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Подробностей в истории болезни мало, но в нем описывается, что было проведено хирургическое удаление, что выявило редкий случай "внутрижелудочкового плода-в-плоде". Другими словами, плод нерожденного близнеца ребенка находился внутри его же черепа. Крошечная "фетиформная масса", по-видимому, отрастила верхние конечности и даже пальцевидные выступы, но осталась крайне неразвитой.

Считается, что подобные случаи "плод внутри плода" происходят на очень ранних стадиях беременности двойней, когда скопление делящихся клеток, образованное оплодотворенной яйцеклеткой, называемое бластоцистой, не может должным образом отделиться. В результате один из ранних эмбрионов покрывается другим. Заключенный в репликационные клетки другого близнеца, он не может развиваться, но остается "живым" благодаря кровоснабжению близнеца.

Авторы отчета добавляют: "Соединенные части развиваются в передний мозг плода-хозяина и обволакивают другой эмбрион во время складывания нервной пластины".

Неясно, как годовалая девочка восстановилась после тяжелой операции, так как история болезни очень краткая.

Тем не менее, были и другие подобные случаи, когда ребенок выздоравливал. В одном исследовании, опубликованном в 1982 году, ученые из Лондонской больницы сообщили о плоде длиной 14 сантиметров у 6-недельного ребенка, у которого увеличился размер головы. У удаленного плода также были заметные особенности, такие как развивающиеся конечности, голова и тело. Сообщается, что после операции ребенок "быстро поправился".

Случаи "плод в плоде" чрезвычайно редки. Наиболее надежные цифры предполагают, что они происходят на каждые 500 000 рождений, хотя неясно, как было подсчитано это число. В большинстве случаев нерожденный плод находится в теле живого ребенка, поэтому крайне редко можно обнаружить, что он влияет на мозг.

Ранее Фокус писал о близнецах, выросших порознь. Они не так уж и похожи друг на друга, а исследователи пока не могут объяснить точно, чем вызваны полученные результаты. Но они действительно удивляют.