Чудеса мікрохірургії. У Китаї з мозку однорічної дівчинки видалили ненародженого близнюка

Зображення показують, що у недорозвиненого близнюка виросли верхні кінцівки та навіть пальцеподібні виступи.

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Нове дослідження докладно описало незвичайний випадок ненародженого близнюка, виявленого в мозку однорічної дівчинки в Китаї. Хоча цей випадок надзвичайно рідкісний, це не вперше, коли про нього повідомляється у медичній літературі. Лікарі Фуданського університету в Шанхаї пояснили, що у дівчинки збільшена голова та проблеми з моторикою. Комп'ютерна томографія її голови показала, що її мозок був стиснутий і мав місце накопичення рідини, викликане значним зростанням, яке можна було виявити в мозкових шлуночках, пише IFL Science.

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Подробиць в історії хвороби мало, але в ньому описується, що було проведено хірургічне видалення, що виявило рідкісний випадок "внутрішньошлуночкового плоду-в-плоді". Іншими словами, плід ненародженого близнюка дитини знаходився всередині її черепа. Крихітна "фетиформна маса", мабуть, відростила верхні кінцівки і навіть пальцеподібні виступи, але залишилася вкрай нерозвиненою.

Вважається, що подібні випадки "плід усередині плода" відбуваються на дуже ранніх стадіях вагітності двійнятами, коли скупчення клітин, що діляться, утворене заплідненою яйцеклітиною, зване бластоцистою, не може належним чином відокремитися. В результаті один із ранніх ембріонів покривається іншим. Ув'язнений у реплікаційні клітини іншого близнюка, він може розвиватися, але залишається "живим" завдяки кровопостачанню близнюка.

Автори звіту додають: "Сполучені частини розвиваються у передній мозок плода-господаря та обволікають інший ембріон під час складання нервової пластини".

Незрозуміло, як однорічна дівчинка відновилася після важкої операції, оскільки історія хвороби дуже коротка.

Тим не менш, були й інші подібні випадки, коли дитина одужувала. В одному дослідженні, опублікованому в 1982 році, вчені з Лондонської лікарні повідомили про плід довжиною 14 сантиметрів у 6-тижневої дитини, у якої збільшився розмір голови. У віддаленого плоду також були помітні особливості, такі як кінцівки, що розвиваються, голова і тіло. Повідомляється, що після операції дитина "швидко видужала".

Випадки "плід у плоді" надзвичайно рідкісні. Найбільш надійні цифри припускають, що вони відбуваються на кожні 500 000 народжень, хоча неясно, як було підраховано це число. Здебільшого ненароджений плід знаходиться в тілі живої дитини, тому вкрай рідко можна виявити, що воно впливає на мозок.

Раніше Фокус писав про близнюків, які виросли порізно. Вони не такі вже й схожі один на одного, а дослідники поки не можуть пояснити точно, чим викликані отримані результати. Але вони справді дивують.