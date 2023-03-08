Рукопись Войнича — "святой Грааль" криптографии: что известно о самом мистическом тексте прошлого

Купленная антикваром Вилфридом Войничем в 1912 рукопись вызвала множество вопросов и сомнений. Хотя есть люди, утверждающие, что раскрыли тайны манускрипта, никто не может точно рассказать, что это за книга.

Related video

Рукопись Войнича — 500-летняя книга, наполненная причудливыми иллюстрациями и написанная на неизвестном нам языке. Множество людей пытались понять, что это такое: мистификация или сокровищница утраченных знаний. Несмотря на век исследований, манускрипт продолжает хранить свои тайны и даже создавать новые, сообщают IFLScience.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

Расшифровка рукописи

Кто-то считает, что эта книга является руководством по алхимии, кто-то — что ее написали не люди, а некоторые — что это всего-навсего мистификация. Ни одно из этих утверждений не доказано, как и неизвестно, станет ли вообще когда-нибудь понятно, что скрывает рукопись Войнича. Однако никто не собирается останавливаться и попытки расшифровать язык книги продолжаются.

Рукопись Войнича написал более 5 веков назад неизвестный автор: радиоуглеродный анализ показал, что пергамент рукописи создан между 1404 и 1438 гг. На основе единственного реалистичного изображения города, на котором видно замковую стену с зубцами типа "ласточкин хвост", ученые предполагают, что книга связана с Северной Италией, поскольку такие стены в тот период были распространены именно там.

В книге около 240 страниц написанных птичьим пером. Иллюстрации на всех страницах тоже выполнены пером, а разрисованы, по мнению ученых, после написания книги.

Язык, на котором написан текст, пытались расшифровать множество раз, и сегодня за рукописью закрепилась репутация "святого Грааля" криптографии.

Поскольку текст не соответствует языковой модели, известной человечеству, некоторые исследователи предполагают, что на самом деле каждый символ может быть зашифрованной буквой. Согласно их теориям, поскольку книга зашифрована, она содержит информацию, которая должна оставаться тайной.

Попытка расшифровать текст с помощью ИИ в 2018 году привела к теории, что оригинальный текст написан ивритом и зашифрован: все буквы в словах упорядочены в алфавитном порядке, например слово "рукопись" становилось словом "икопрсу".

[ + – ] Кто-то считает, что эта книга является пособием по алхимии, кто-то — что ее написали не люди, а некоторые — что это всего-навсего мистификация Фото: Wikicommons

Однако эта теория ни к чему привела: исследователи не смогли получить каких-либо содержательных конструкций из нелепых предложений, только определили некоторые слова, вероятно, связанные с изображениями на страницах.

Другая теория 2019 года состоит в том, что рукопись написали женщины для женщин и именно в этом причина провала предыдущих попыток расшифровать этот текст. Джерард Чешир, автор этой теории считают, что текст не закодирован, но написан протороманским диалектом. Однако эта теория не выдержала критики со стороны других исследователей, поскольку автор теории подтверждает свои выводы некоторыми словами, а не полными предложениями.

Внутри рукописи

Несмотря на то, что язык рукописи не удалось расшифровать, ученые разделяют книгу на условные 6 разделов: ботанический, астрономический, биологический, космологический, фармацевтический и рецептурный.

[ + – ] Астрономические и космологические разделы содержат изображения планет и знаков зодиака Фото: Wikicommons

Ботанический раздел является наибольшим: он содержит 113 рисунков неизвестных растений, а астрономический и космологический разделы полны изображений планет и знаков зодиака.

На некоторых страницах в биологическом разделе есть изображения женщин, купающихся в разноцветных жидкостях. Это в 2017 году привело к выводу, что рукопись содержит информацию о женском здоровье. Так считал историк Николас Гиббс, сравнивая манускрипт с другими средневековыми текстами. По его мнению, текст содержит серию рецептов различных растворов для купания и лекарств, связанных с гинекологией.

История рукописи

История книги начинается в Европе 15 века. Как считают исследователи, одним из первых владельцев рукописи был император Священной Римской империи Рудольф 2-й. Он приобрел манускрипт у Джона Ди, математика и астронома. Тот со своей стороны владел книгой как частью сборника труда английского философа 13 века Роджера Бэкона. Однако благодаря радиоуглеродному анализу понятно, что книгу не мог написать умерший в 1292 году Бэкон, за 300 лет до изготовления пергамента рукописи.

[ + – ] Ученые разделяют книгу на 6 разделов: ботанический, астрономический, биологический, космологический, фармацевтический и рецептурный Фото: Wikicommons

Как считается, далее книгу передали личному врачу императора Якобу де Тепенец. Впоследствии книга оказалась в руках немецкого ученого-иезуита Афанасия Кирхера в 1666 году. В конце концов в иезуитском колледже книгу нашел Войнич.

Сейчас книга хранится в Йельской библиотеке редких книг и рукописей. Хотя оригинал книги хранится в замке, можно увидеть копию, которая выставлена и открыта для посещения. Также печатную версию копию рукописи можно приобрести в Интернете.

Ранее Фокус рассказывал о Лестерском кодексе, написанном Леонардо да Винчи.