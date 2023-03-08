Безмолвные кукловоды. Гены, поборовшие Черную смерть, контролируют нашу смертность веками

Новое исследование доказывает, что некоторые генетические вариации, которые помогли человечеству пережить чуму, делают нас склонными к разрушительным состояниям.

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Известно, что Черная смерть, которая опустошила Евразию и Северную Азию в 14 веке, оказала глубокое влияние на наш баланс генов, что в итоге и позволило нашим предкам справиться с разрушительной чумой. Однако новое исследование предполагает, что эти гены до сих пор оказывают на нас влияние, и не всегда положительное, пишет Science Alert.

Группа ученых из Бристольского университета сообщает о том, что эти эффекты представляют собой смесь хороших и плохих новостей. Хорошие заключаются в том, что генетические вариации, позволившие человечеству пережить Черную смерть, и сегодня дают нам некоторую защиту от подобных респираторных заболеваний. Однако есть и плохая новость — эти же генетические вариации также делают нас склонными к разрушительным аутоиммунным состояниям.

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В прошлом году ученые сравнили геномы, взятые у людей, которые жили до, во время и после вспышек инфекции бубонной чумы (Yersinia pestis), охвативших Европу. Результаты исследования показывают, что у тех, кто имел две копии гена ERAP2 шансы на выживание повышались на 40-50%, чем те, у кого было два варианта гена.

В новом исследовании другая группа ученых сосредоточилась на том, чтобы понять как текущее состояние мутации гена ERAP2 может на нашу способность справляться с инфекциями. Для этого ученые использовали материалы сразу из трех баз данных, которые содержат информацию о сотнях тысяч участников:

UK Biobank;

FinnGen;

GenOMICC.

Эти данные в конце концов позволили ученым увидеть, существует ли связь между ERAP2 и другими проблемами со здоровьем. Результаты исследования показывают, что две идентичные копии гена на самом деле снижают риск респираторных заболеваний среди современной популяции, например, таких как коронавирус. Однако в то же время исследователи обнаружили, что люди с двумя идентичными копиями ERAP2 подвержены более высокому риску аутоиммунных заболеваний, например, таких как болезнь Крона и диабет 1 типа.

По словам специалиста по инфекциям из Бристольского университета Фергуса Гамильтона, ученым известно, что данный ген, по сути, расщепляет белки иммунной системы. Увы, исследователям все еще неизвестно как именно это происходит и как влияет на риск развития заболевания.

В ходе исследования ученые использовали технику, называемую менделевской рандомизацией. Данный подход разработан для использования генетики, с которой мы родились, для исключения условий окружающей среды и образа жизни, чтобы с большей вероятностью установить причину и следствие.

Ученые считают, что в дальнейшем результаты их исследования позволят ученым использовать ген ERAP2 для лечения таких заболеваний, как болезнь Крона и рак — некоторые из подобных исследований уже начались. Однако теперь исследователи предупреждают, что коллегам стоит учитывать тот факт, что нацеливание на этот ген может привести к ряду косвенных эффектов при других заболеваниях.

Ранее Фокус писал о том, что ученые предполагают, что крыс несправедливо обвинили в распространении чумы.