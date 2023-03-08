Безмовні ляльководи. Гени, що побороли чорну смерть, контролюють нашу смертність віками

Нове дослідження доводить, деякі генетичні варіації, які допомогли людству пережити чуму, роблять нас схильними до руйнівних станів.

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Відомо, що чорна смерть, яка спустошила Євразію та Північну Азію в 14 столітті, справила глибокий уплив на наш баланс генів, що в результаті дозволило нашим предкам упоратися з руйнівною чумою. Однак нове дослідження передбачає, що ці гени досі впливають на нас, і не завжди позитивно, пише Science Alert.

Група вчених із Бристольського університету повідомляє про те, що ці ефекти є сумішшю хороших і поганих новин. Хороші полягають у тому, що генетичні варіації, які дозволили б людству пережити чорну смерть, і сьогодні дають нам певний захист від подібних респіраторних захворювань. Проте є й погана новина — ці ж генетичні варіації також роблять нас схильними до руйнівних аутоімунних станів.

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Минулого року вчені порівняли геноми, взяті в людей, які жили до, під час і після спалахів інфекції бубонної чуми (Yersinia pestis), які охопили Європу. Результати дослідження показують, що в тих, хто мав дві копії гена ERAP2, шанси на виживання підвищувалися на 40-50%, ніж ті, у кого було два варіанти гена.

У новому дослідженні інша група вчених зосередилася на тому, щоб зрозуміти, як поточний стан мутації гена ERAP2 може впливати на нашу здатність справлятися з інфекціями. Для цього вчені використовували матеріали одразу з трьох баз даних, які містять інформацію про сотні тисяч учасників:

UK Biobank;

FinnGen;

GenOMICC.

Ці дані, зрештою, дозволили вченим побачити, чи існує зв'язок між ERAP2 й іншими проблемами зі здоров'ям. Результати дослідження показують, що дві ідентичні копії гена насправді знижують ризик респіраторних захворювань серед сучасної популяції, таких як коронавірус. Проте водночас дослідники виявили, що люди з двома ідентичними копіями ERAP2 схильні до вищого ризику аутоімунних захворювань, наприклад, таких як хвороба Крона й діабет 1 типу.

За словами фахівця з інфекцій із Бристольського університету Фергуса Гамільтона, вченим відомо, що цей ген, по суті, розщеплює білки імунної системи. На жаль, дослідникам усе ще невідомо, як саме це відбувається та як упливає на ризик розвитку захворювання.

У ході дослідження вчені використовували техніку, яку називають менделівською рандомізацією. Цей підхід розроблено для використання генетики, з якої ми народилися, для виключення умов навколишнього середовища та способу життя, щоб із більшою ймовірністю встановити причину та наслідки.

Учені вважають, що надалі результати їхнього дослідження дозволять ученим використовувати ген ERAP2 для лікування таких захворювань як хвороба Крона та рак, — деякі з подібних досліджень уже почалися. Однак тепер дослідники попереджають, що колегам варто враховувати той факт, що націлювання на цей ген може призвести до низки непрямих ефектів у разі інших захворюваннях.

Раніше Фокус писав про те, що вчені припускають, що щурів несправедливо звинуватили в поширенні чуми.