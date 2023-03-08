Гигантская ракушка. На пляже Флориды обнаружили аномально большого моллюска возрастом более 200 лет

На раковине насчитали более двухсот колец, а потому полагают, что этот двустворчатый моллюск датируется 1809 годом.

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Океанские квахоги — двустворчатые моллюски считаются одними из наиболее долгоживущих видов на Земле. Они проживают свою чрезвычайно долгую жизнь, зарывшись в песок на дне океане, и порой способны жить так долго, что океанаский квахог Мину когда-то даже попал в Книгу рекордов Гиннеса, ведь его возраст составил около 500 лет, пишет IFLScience.

Блейн Паркер живет во Флориде (США) и занимается тем, что в свободное время выкапывает моллюсков на пляже. Так, было и в этот раз, когда мужчина отправился на пляж Аллигатор-Пойнт, однако на сей раз ему в руки попался уникальный экспонат — в песке мужчина обнаружил аномально большого моллюска.

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Отметим, что эти моллюски относятся к виду, известному науке как океанические куахоги (Arctica islandica). Эти моллюски примечательны тем, что способны прожить долгую жизнь, свидетельствами которой являются годичные кольца на раковине, как у деревьев.

По словам Паркера, после такой удивительной находки он принялся считать эти годичные кольца на раковине моллюска и насчитал на образце их 214, что свидетельствует о том. Что моллюск датируется 1809 годом, то есть ему фактически более 200 лет.

[ + – ] Гигантский моллюск достигает 15 сантиметров Фото: Gulf Marine Life and Family Aquarium

Отметим, что в 1809 году родился Авраам Линкольн, а потому Блейн Паркер принял решение назвать моллюска Aber-clam Lincoln. Любопытно, что большинство представителей этого вида, как правило, достигают в длину 7-11 сантиметров, о чем свидетельствуют записи NOAA и Морской лаборатории образцов Персидского залива. Однако найденный на пляже во Флориде образец оказался по истине уникальным — длина четвероногого составила колоссальные 15 сантиметров, а его вес достиг 1,1 килограмма.

По словам Паркера, он часто отправляется на пляж, чтобы насобирать моллюсков для похлебки. Так, было и в этот раз. Мужчина отмечает, что изначально Aber-clam Lincoln суждено было стать обедом, Паркер даже подумал, что из такого большого двустворчатого вполне может получиться сразу две порции блюда. Однако немного задумавшись, мужчина все же принял решение, что этот 200-летний моллюск является особенным, а потому принял решение сохранить ему жизнь.

[ + – ] Вес моллюска достигает 1,1 килограмма Фото: Gulf Marine Life and Family Aquarium

К слову, Блейн Паркер работает в морской лаборатории Gulf Specimen, а потому некоторое время 200-летний моллюск прожил именно там. Однако позже команда все же приняла решение, что Aber-clam Lincoln пора вернуться в родные пенаты, а потому моллюска отпустили обратно в океан.

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