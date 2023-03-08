Гігантська мушля. На пляжі Флориди помітили аномально великого молюска віком понад 200 років

На мушлі нарахували понад двісті кілець, а тому вважають, що цей двостулковий молюск датується 1809 роком.

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Океанські квахоги — двостулкові молюски вважаються одними з найбільш довгоживучих видів на Землі. Вони проживають своє надзвичайно довге життя, закопавшись у пісок на дні океані, і часом здатні жити так довго, що океанський квахог Міну колись навіть потрапив до Книги рекордів Гіннеса, адже його вік склав приблизно 500 років, пише IFLScience.

Блейн Паркер живе у Флориді (США) та займається тим, що у вільний час викопує молюсків на пляжі. Так, було й цього разу, коли чоловік вирушив на пляж Алігатор-Пойнт, проте цього разу йому в руки потрапив унікальний експонат — у піску чоловік знайшов аномально великого молюска.

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Зазначимо, що ці молюски належать до виду, відомого як океанічні куахоги (Arctica islandica). Ці молюски цікаві тим, що здатні прожити довге життя, свідченнями якого є річні кільця на раковині, як у дерев.

За словами Паркера, після такої дивовижної знахідки він почав рахувати ці річні кільця на раковині молюска і нарахував на зразку їх 214, що свідчить про те, що молюск датується 1809 роком, тобто йому практично понад 200 років.

[ + – ] Гігантський молюск сягає 15 сантиметрів Фото: Gulf Marine Life and Family Aquarium

Зазначимо, що в 1809 році народився Авраам Лінкольн, а тому Блейн Паркер вирішив назвати молюска Aber-clam Lincoln. Цікаво, що більшість представників цього виду зазвичай досягають у довжину 7-11 сантиметрів, про що свідчать записи NOAA і Морської лабораторії зразків Перської затоки. Однак знайдений на пляжі у Флориді зразок виявився справді унікальним — довжина чотирилапого склала колосальні 15 сантиметрів, а його вага досягла 1,1 кілограми.

За словами Паркера, він часто вирушає на пляж, щоб назбирати молюсків для юшки. Так було і цього разу. Чоловік зазначає, що спочатку Aber-clam Lincoln судилося стати обідом, Паркер навіть подумав, що з такого великого двостулкового цілком може вийти одразу дві порції страви. Однак трохи замислившись, чоловік усе ж таки подумав, що цей 200-річний молюск є особливим, а тому вирішив зберегти йому життя.

[ + – ] Вага молюска сягає 1,1 кілограми Фото: Gulf Marine Life and Family Aquarium

До речі, Блейн Паркер працює в морській лабораторії Gulf Specimen, а тому якийсь час 200-річний молюск прожив саме там. Однак пізніше команда все ж таки вирішила, що Aber-clam Lincoln настав час повернутися в рідні тенета, а тому молюска відпустили назад в океан.

Раніше Фокус писав про те, що названо причину настання мінільодовикового періоду на Землі сотні років тому.