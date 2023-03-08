Ученые нашли самую древнюю руническую надпись о скандинавском боге Одине (фото)

По мнению датских исследователей, тайник с золотым диском, где есть древнейшая отсылка к богу Одину, и другими драгоценностями зарыли примерно 1500 лет назад, чтобы спрятать от врагов или умилостивить небожителей.

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Скандинавские ученые 8 марта сообщили, что установили самую древнюю из известных надписей, отсылающих к скандинавскому богу Одину. Золотой диск с руническими буквами нашли в 2020 году в западной Дании, в тайнике весом около килограмма. Об этом сообщат The Independent.

Лисбет Имер, специалист по рунам из Национального музея Копенгагена, объяснила, что надпись представляет собой самое раннее из надежных свидетельств того, что скандинавы почитали бога Одина еще в V веке, то есть на 150 раньше, чем считалось прежде. Предыдущей находкой была брошь 6 века, которую обнаружили в южной Германии.

Диск, который нашли в Дании, был частью клада весом около килограмма. Среди прочего, обнаружились и крупные медальоны размером с блюдце и ожерелье из римских монет. Клад обнаружили в деревне Винделев, что в центральной части земли Ютландия. Находку так и назвали "Видделевским кладом".

Эксперты считают, что тайник зарыли примерно 1500 лет назад — либо, чтобы спрятать от врагов, либо чтобы умилостивить небожителей. Надпись на золотом брактеате гласила — "Он человек Одина" — и, вероятно, относились к какому-то королю или высокопоставленному лицу.

[ + – ] Руническая надпись на золотом диске

Бог Один был одним из главных в скандинавском пантеоне, его считали покровителем поэтов и воинов.

"Это одна из лучших рунических надписей, которые я когда-либо встречала", — сказала Имер.

Кристер Васшус, специалист по древним языкам, пояснил, что, рунические надписи встречаются достаточно редко. По его словам, каждая руническая надпись важна для понимания прошлого — в частности, религии и общества.

В Эпоху викингов, которая, как считается, длилась в период 793 – 1066 гг., эти племена вели завоевательскую, колонизационную и торговую деятельность по всей Европе и также плавали к берегам Северной Америки.

Ранее Фокус разбирался в том, что рассказывают надгробия о рунах. В основе гипотезы о том, что руны относятся по-преимуществу к устной речи, лежит допущение, что рунические надписи связаны с контекстом, в отличие от латыни, ассоциирующейся с научной культурой.

Напомним, что ученые выяснили, что означает надпись на самом древнем руническом камне.