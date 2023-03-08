Вчені знайшли найдавніший рунічний напис про скандинавського бога Одіна (фото)

На думку датських дослідників, схованку із золотим диском, де є найдавнішим відсиланням до Бога Одіна, та іншими коштовностями закопали приблизно 1500 років тому, щоб сховати від ворогів або умилостивити небожителів.

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Скандинавські вчені 8 березня повідомили, що встановили найдавніший із відомих написів, що відсилають до скандинавського бога Одіна. Золотий диск з рунічними літерами знайшли у 2020 році у західній Данії, у схованці вагою близько кілограма. Про це повідомлять The Independent.

Лісбет Імер, фахівчиня з рун з Національного музею Копенгагена, пояснила, що напис є найранішим з надійних свідчень того, що скандинави шанували бога Одіна ще в V столітті, тобто на 150 раніше, ніж вважалося раніше. Попередньою знахідкою була брошка 6 століття, яку виявили у південній Німеччині.

Диск, який виявили в Данії, був частиною скарбу вагою близько кілограма. Серед іншого, виявились і великі медальйони розміром із блюдце та намисто з римських монет. Скарб виявили у селі Вінделєв, що у центральній частині землі Ютландія. Знахідку так і назвали "Віндіелєвським скарбом".

Експерти вважають, що схованку закопали приблизно 1500 років тому — або щоб сховати від ворогів, або щоб умилостивити небожителів. Напис на золотому брактеаті говорив — "Він людина Одіна" — і, ймовірно, відносився до якогось короля або високопосадовця.

[ + – ] Рунічний напис на золотому диску

Бог Одін був одним із головних у скандинавському пантеоні, його вважали покровителем поетів та воїнів.

"Це один з найкращих рунічних написів, які я коли-небудь зустрічала", — сказала Імер.

Крістер Васшус, фахівець із давніх мов, пояснив, що рунічні написи зустрічаються досить рідко. За його словами, кожен рунічний напис є важливим для розуміння минулого — зокрема, релігії та суспільства.

В Епоху вікінгів, яка, як вважається, тривала в період 793 – 1066 рр., ці племена вели завойовницьку, колонізаційну та торговельну діяльність по всій Європі та плавали до берегів Північної Америки.

Раніше Фокус розбирався в тому, що розповідають надгробки про руни. В основі гіпотези про те, що руни належать переважно до усного мовлення, лежить припущення, що рунічні написи пов'язані з контекстом, на відміну від латині, що асоціюється з науковою культурою.

Нагадаємо, що вчені з'ясували, що означає напис на найдавнішому рунічному камені.