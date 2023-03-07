Не хуже латиницы: что рассказывают надгробия о рунах

Предположение, что руны представляют в основном устную речь, основывается на том, что рунические надписи связаны с контекстом, в отличие от латыни, которая ассоциируется с научной культурой.

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Йохан Боллаерт, старший преподаватель лингвистики и скандинавистики Университета Осло, исследовал письменность, которая использовалась в публичных надписях в Норвегии с 1100-х по 1500-е годы. Его новая докторская диссертация ставит под сомнение представление о том, что руны представляют в основном устную и менее изученную форму письменности, сообщают Phys.org.

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Не только "устный" язык

Предположение, что руны представляют в основном устную речь, основывается на том, что рунические надписи связаны с контекстом, в отличие от латыни, которая ассоциируется с научной культурой.

"Но на древнескандинавском тоже можно писать", — утверждает Боллаерт.

Еще одной причиной такого предположения может служить то, что исследователи сравнивали рунические надписи со средневековыми латинскими манускриптами.

"Я думаю, что это неправильно, потому что надписи и манускрипты имеют разные формы и функции. Рукопись часто пишут так, чтобы ее можно было прочитать и понять вне контекста, то есть в других местах и временах. С другой стороны, надгробный камень сделан так, чтобы его можно было разместить и понять однозначно, — объясняет он. — Если на пергаменте легко написать одно-два предложения, то отчеканивать слова на куске камня требует времени и усилий, поэтому текст, используемый в надписях, обязательно будет короче и проще".

Ученый сравнивал буквенные надписи с руническими надписями на дереве, камне и металле. Это первое исследование буквенных надписей средневековой Норвегии на территории всей страны.

Поскольку использование письменности в Средневековье происходило преимущественно в церковном контексте, большинство текстов происходит из надгробий и хранятся в музеях по всей Норвегии. Самая большая выставка находится в подвале собора Нидароса, некоторые из них все еще можно найти на кладбищах. Он также изучал надписи на церковных стенах.

Боллаерт проанализировал, как используются точки, пробелы, фигуры и изображения, что он называет визуальными ресурсами письма. Боллаерт утверждает, что чем больше используются визуальные ресурсы, тем совершеннее надпись в его письменной форме.

"Наибольшая разница между устной и письменной речью заключается в том, что устный язык можно только услышать, а письменный — только увидеть. Именно поэтому визуальные аспекты настолько важны в письменном языке. Надпись, которая имеет детальную пунктуацию, тщательно спланированный макет и орнамент, демонстрирует лучше использование визуальных возможностей письма, чем текст без знаков препинания и пробелов", — объясняет исследователь.

Ученый обнаружил, что визуальные ресурсы рунических надписей используются в той же степени, что и надписи с буквами. Однако есть некоторые отличия.

Буквенные надписи более стандартизированы

Руны являются древнейшей известной формой письма в Норвегии и использовались непрерывно с 200-х до 1400-х годов. Латинский алфавит был введен в Норвегии одновременно с введением христианства, постепенно вытесняя руны.

Важным отличием между находками буквенных и рунических надписей является то, что буквенные надписи связаны с городами и епископскими резиденциями, такими как Нидарос, Осло, Берген и Хамар, в то время как рунические надписи также были найдены в меньших местах по всей стране. Больше всего буквенных надписей было найдено в Тронхейме.

"Буквы надписи более стандартизированы и похожи друг на друга, например, они начинаются с креста и слов "Здесь покоится". Объяснением может быть то, что их изготовляли в мастерских, связанных с епархиями. Руны сделаны на местах, и есть много вариаций", — говорит он.

Точками обозначали пробелы

Еще одно отличие — материал, который использовали. Для буквенных надписей использовали более мягкие и более светлые породы камня, такие как мрамор и известняк. Кроме того, руны встречаются на твердых породах, таких как гранит и кварцит.

"В Нидаросе в основном использовали мрамор, происходивший из карьера примерно в 70 км к северу от города. Камни для рун были местными, они брали то, что могли найти в местной общине. Однако это не означает, что руны представляли меньше знаний, или что они выполнены небрежнее", — говорит Боллаерт.

В надписях принято ставить точки между символами вместо пробелов. В буквенных надписях чаще всего использовали две точки, в то время как в рунических надписях могло быть несколько точек. Чем важнее было слово, например, имя умершего человека, тем больше точек ставилось после него для обозначения пробелов.

Какова была традиция надгробий?

Надгробия с руническими надписями – это традиция, которая достигает протонордических времен, задолго до эпохи викингов.

"До введения христианства камни ставили там, где люди могли их видеть, например, вдоль дороги, а не на кургане. Простые мужчины и женщины не имели надгробий в память о себе, они предназначались для высших классов и других людей, занимавших высокое положение. В конце 1100-х годов стало более распространенным размещение надгробий на кладбищах", — рассказывает Боллаерт.

Кроме надписи "здесь покоится", на камнях часто были стихи молитв. Часто указывали профессию и статус, например ребенок, епископ, лорд или врач. Упоминались также родственные отношения, например, "жена Андерса". Кроме того, часто упоминалось место, где кто-то жил, например, "Бриньольф из Аги".

Также ученый совершил интересное открытие, указывающее на то, что значительная часть населения могла читать руны. На это есть две причины: Первая состоит в том, что он нашел рунические надписи на входах в храмы, по которым проходило большинство людей. Вторая причина заключается в том, что буквенные надписи на надгробиях часто имеют большое изображение умершего, а рунические нет.

"Отсутствие рисунков в рунических надписях свидетельствует о высокой степени грамотности, в то время как рисунки, найденные в буквенных надписях, могут указывать на то, что они были адаптированы для неграмотных людей", — говорит Боллаерт.

Также, по словам ученого, Скандинавия отличается от остальной Европы тем, что на камне не писали даты. Лишь в позднем средневековье даты смерти стали более распространены в Скандинавии.

"Сейчас мы работаем над созданием базы данных как рунических, так и буквенных надписей. Она будет в свободном доступе в интернете, и я надеюсь, что это сделает надписи более известными", — говорит Боллаерт.

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