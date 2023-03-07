Не гірші за латиницю: що розповідають надгробки про руни

Припущення, що руни представляють здебільшого усну традицію, ґрунтується на тому, що рунічні написи пов'язані з контекстом, на відміну від латини, яка асоціюється з науковою культурою.

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Йохан Боллаерт, старший викладач лінгвістики та скандинавістики Університету Осло, досліджував писемність, що використовувалася в публічних надписах в Норвегії з 1100-х по 1500-ті роки. Його нова докторська дисертація ставить під сумнів уявлення про те, що руни представляють здебільшого усну і менше вивчену форму писемності, повідомляють Phys.org.

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Не тільки "усна" мова

Припущення, що руни представляють переважно усну традицію, полягає в тому, що рунічні написи пов'язані з контекстом, на відміну від латини, яка асоціюється з наукової культурою.

"Але давньоскандинавською теж можна писати", — стверджує Боллаерт.

Ще однією причиною такого припущення може бути те, що дослідники порівнювали рунічні написи з середньовічними латинськими манускриптами.

"Я думаю, що це неправильно, тому що написи і манускрипти мають різні форми й функції. Рукопис часто пишуть так, щоб його можна було прочитати й зрозуміти поза контекстом, тобто в інших місцях і часах. З іншого боку, надгробний камінь зроблений так, щоб його можна було розмістити і зрозуміти однозначно, — пояснює він. — Якщо на пергаменті легко написати одне-два речення, то викарбувати слова на шматку каменю вимагає часу і зусиль. Тому текст, що використовується в написах, обов'язково буде коротшим і простішим".

Науковець порівнював літерні написи з рунічними написами на дереві, камені та металі. Це перше дослідження літерних написів середньовічної Норвегії на території всієї країни.

Оскільки використання писемності в Середньовіччі відбувалося переважно в церковному контексті, більшість текстів походить з надгробків і зберігаються в музеях по всій Норвегії. Найбільша виставка знаходиться в підвалі собору Нідароса, а деякі з них все ще можна знайти на кладовищах. Він також досліджував написи на церковних стінах.

Боллаерт проаналізував, як використовуються крапки, пробіли, фігури та зображення, те, що він називає візуальними ресурсами письма. Боллаерт стверджує, що чим більше використовуються візуальні ресурси, тим досконалішим є напис у його письмовій формі.

"Найбільша різниця між усною та письмовою мовою полягає в тому, що усну мову можна лише почути, а письмову — лише побачити. Саме тому візуальні аспекти є настільки важливими у письмовій мові. Напис, який має детальну пунктуацію, ретельно спланований макет і орнамент, демонструє краще використання візуальних можливостей письма, ніж текст без розділових знаків і пробілів", — пояснює дослідник.

Науковець виявив, що візуальні ресурси рунічних написів використовуються в тій же мірі, що й написів з літерами. Однак є деякі відмінності.

Літерні написи є більш стандартизованими

Руни є найдавнішою відомою формою письма в Норвегії і використовувалися безперервно з 200-х років до 1400-х років. Латинський алфавіт був запроваджений у Норвегії одночасно із запровадженням християнства, поступово витісняючи руни.

Важливою відмінністю між знахідками літерних і рунічних написів є те, що літерні написи пов'язані з містами і єпископськими резиденціями, такими як Нідарос, Осло, Берген і Хамар, в той час як рунічні написи також знайшли в менших місцях по всій країні. Найбільше літерних написів було знайдено в Тронхеймі.

"Літерні написи більш стандартизовані і схожі один на одного, наприклад, вони починаються з хреста і слів "Тут спочиває". Поясненням може бути те, що їх виготовляли в майстернях, пов'язаних з єпархіями. Руни зроблені на місцях, і є багато варіацій", — каже він.

Крапками позначали пробіли

Ще одна відмінність — матеріал, який використовували. Для літерних написів використовували м'якіші та світліші породи каменю, такі як мармур і вапняк. З іншого боку, руни зустрічаються на твердих породах, таких як граніт і кварцит.

"У Нідаросі здебільшого використовували мармур, який походив з кар'єру приблизно за 70 км на північ від міста. Каміння для рун було місцевим, вони брали те, що могли знайти в місцевій громаді. Однак це не означає, що руни представляли менше знань, або що вони виконані недбаліше", — каже Боллаерт.

У написах заведено ставити крапки між символами замість пробілів. У літерних написах найчастіше використовували дві крапки, в той час як у рунічних написах могло бути кілька крапок. Чим важливішим було слово, наприклад, ім'я померлої людини, тим більше крапок ставилося після нього для позначення пробілів.

Якою була традиція надгробків?

Надгробки з рунічними написами — це традиція, яка сягає протонордичних часів, задовго до епохи вікінгів.

"До запровадження християнства камені ставили там, де люди могли їх бачити, наприклад, вздовж дороги, а не на кургані. Прості чоловіки і жінки не мали надгробків у пам'ять про себе, вони призначалися для вищих класів та інших людей, які займали високе становище. Наприкінці 1100-х років стало поширенішим розміщення надгробків на кладовищах", — розповідає Боллаерт.

Окрім напису "тут спочиває", на каменях часто були вірші молитов. Часто вказували професію і статус, наприклад, дитина, єпископ, лорд або лікар. Згадувалися також родинні стосунки, наприклад, "дружина Андерса". Крім того, часто згадувалося місце, де хтось жив, наприклад, "Бріньольф з Аги".

Також вчений зробив цікаве відкриття, яке вказує на те, що значна частина населення могла читати руни. На це є дві причини: Перша полягає в тому, що він знайшов рунічні написи на входах до храмів, через які проходила більшість людей. Друга причина полягає в тому, що літерні написи на надгробках часто мають велике зображення померлого, а рунічні — ні.

"Відсутність малюнків у рунічних написах свідчить про високий ступінь грамотності, тоді як малюнки, знайдені в літерних написах, можуть вказувати на те, що вони були адаптовані для неписьменних людей", — каже Боллаерт.

Також, за словами вченого, Скандинавія відрізняється від решти Європи тим, що на камені не писали дати. Лише в пізньому середньовіччі дати смерті стали більш поширеними в Скандинавії.

"Зараз ми працюємо над створенням бази даних як рунічних, так і літерних написів. Вона буде у вільному доступі в інтернеті, і я сподіваюся, що це зробить написи відомішими", — каже Боллаерт.

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