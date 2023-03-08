Сначала было не слово, а два Больших взрыва: что говорит новая теория рождения Вселенной

Новое исследование предполагает, что в самом начале Большой взрыв имел своего "темного партнера" и свидетельства его существования астрономы могут обнаружить.

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Двое американских ученых представили новое исследование, в котором они утверждают, что Вселенная появилась в результате не одного Большого взрыва, а сразу двух. Если в результате первого события известный нам космос заполонили обычные частицы и излучение, то в результате второго космос наполнился частицами темной материи, пишет ScienceAlert.

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Согласно общепринятой теории, Вселенная родилась в результате Большого взрыва, но одним из важнейших событий, которые произошли в первые миллисекунды существования космоса было стремительное расширение пространства. Это процесс ученые назвали космической инфляцией и скорость самого раннего расширения Вселенной, которое продолжается до сих пор, была в намного выше, чем сегодня.

[ + – ] Согласно общепринятой теории, Вселенная родилась в результате Большого взрыва, но одним из важнейших событий, которые произошли в первые миллисекунды существования космоса было стремительное расширение пространства Фото: space.com

Считается, что когда космическая инфляция закончилась, то экзотические квантовые поля, которые ее спровоцировали, распались на части и превратились в поток частиц и излучения, которые существуют и сегодня. Также физики считают, что уже через 3 минуты после появления Вселенной начался первичный нуклеосинтез, во время которого частицы начали собираться в первые протоны и нейтроны. А уже через 20 минут после Большого взрыва Вселенная была заполнена на 25% гелием и на 75% водородом.

Если с обычной материей все боле-менее ясно, то настоящей загадкой для ученых до сих пор является темная материя, которая как уже известно, хоть и является невидимой, но составляет большую часть массы Вселенной. Существующие сейчас теории говорят о том, что темная материя появилась вместе с обычной материей в результате Большого взрыва, но авторы нового исследования считают, что это не так. Физики утверждают, что существовал еще один взрыв – Темный Большой взрыв.

[ + – ] Существующие сейчас теории говорят о том, что темная материя появилась вместе с обычной материей в результате Большого взрыва, но авторы нового исследования считают, что это не так. Физики утверждают, что существовал еще один взрыв – Темный Большой взрыв Фото: Inverse

Ученые предполагают, что в результате этого события осталось отдельное квантовое поле, которое никуда не исчезло, как в случае с появлением обычной материи. По мере того как Вселенная расширялась и охлаждалась, это квантовое поле изменилось и спровоцировало появление темной материи. Физики считают, что наполнение космоса обычными частицами сопровождалось параллельным развитием темной материи, которая состояла из совсем других частиц.

Ученые даже предположили, когда именно произошел Темный Большой взрыв. Они считают, что это событие случилось примерно через меньше чем 30 дней после появления Вселенной. По словам авторов исследования, в результате Темного Большого взрыва появились особенно сильные первичные гравитационные волны, которые все еще существует сейчас. То есть по прошествии 13,8 млрд лет.

Если эта теория верна, то если такой "темный взрыв" существовал, эти гравитационные волны можно обнаружить с помощью существующих у нас технологий. Если это произойдет, то возможно будет раскрыта одна из загадок темной материи.

Ранее Фокус уже писал о том, что по словам ученых, раскрыть тайны темной материи смогут атомные часы, которые нужно разместить в космосе.

О том, сколько всего темной материи существует во Вселенной, также писал Фокус, согласно новым исследованиям ученых.

Также Фокус писал о том, что новая теория предполагает, что в будущем наша Вселенная может вернуться к своему изначальному состоянию, а таинственная темная энергия способствует появлению нового Большого взрыва, а может даже не одного.