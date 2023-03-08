Спочатку було не слово, а два Великі вибухи: що говорить нова теорія народження Всесвіту

Нове дослідження передбачає, що на початку Великий вибух мав свого "темного партнера" і свідчення його існування астрономи можуть виявити.

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Двоє американських учених представили нове дослідження, в якому вони стверджують, що Всесвіт з'явився в результаті не одного Великого вибуху, а одразу двох. Якщо в результаті першої події відомий нам космос заполонили звичайні частинки та випромінювання, то в результаті другого космос наповнився частинками темної матерії, пише ScienceAlert.

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Згідно із загальноприйнятою теорією, Всесвіт народився в результаті Великого вибуху, але однією з найважливіших подій, що відбулися в перші мілісекунди існування космосу, було стрімке розширення простору. Цей процес вчені назвали космічною інфляцією і швидкість найранішого розширення Всесвіту, яке триває досі, була набагато вище, ніж сьогодні.

[ + – ] Згідно із загальноприйнятою теорією, Всесвіт народився в результаті Великого вибуху, але однією з найважливіших подій, які відбулися в перші мілісекунди існування космосу, було стрімке розширення простору. Фото: space.com

Вважається, що коли космічна інфляція закінчилася, то екзотичні квантові поля, які її спровокували, розпалися на частини і перетворилися на потік частинок та випромінювання, які існують і сьогодні. Також фізики вважають, що вже через 3 хвилини після появи Всесвіту розпочався первинний нуклеосинтез, під час якого частки почали збиратися у перші протони та нейтрони. А вже через 20 хвилин після Великого вибуху Всесвіт був заповнений на 25% гелієм та на 75% воднем.

Якщо зі звичайною матерією все більш-менш ясно, то справжньою загадкою для вчених досі є темна матерія, яка, як відомо, хоч і є невидимою, але становить більшу частину маси Всесвіту. Існуючі зараз теорії свідчать, що темна матерія з'явилася разом із звичайною матерією в результаті Великого вибуху, але автори нового дослідження вважають, що це не так. Фізики стверджують, що існував ще один вибух – «Темний Великий вибух».

[ + – ] Існуючі зараз теорії свідчать, що темна матерія з'явилася разом із звичайною матерією в результаті Великого вибуху, але автори нового дослідження вважають, що це не так. Фізики стверджують, що існував ще один вибух – "Темний Великий вибух" Фото: микробы

Вчені припускають, що внаслідок цієї події залишилося окреме квантове поле, яке нікуди не зникло, як у випадку з появою звичайної матерії. У міру того як Всесвіт розширювався і охолоджувався, це квантове поле змінилося і спровокувало появу темної матерії. Фізики вважають, що наповнення космосу звичайними частинками супроводжувалося паралельним розвитком темної матерії, що складалася з інших частинок.

Вчені навіть припустили, коли саме стався Темний Великий вибух. Вони вважають, що ця подія трапилася приблизно через 30 днів після появи Всесвіту. За словами авторів дослідження, в результаті Темного Великого вибуху з'явилися особливо сильні первинні гравітаційні хвилі, які все ще існують зараз. Тобто після 13,8 млрд років.

Якщо ця теорія вірна, то якщо такий "темний вибух" існував, ці гравітаційні хвилі можна виявити за допомогою існуючих технологій. Якщо це станеться, то, можливо, буде розкрито одну із загадок темної матерії.

Раніше Фокус вже писав про те, що, за словами вчених, розкрити таємниці темної матерії зможе атомний годинник, який потрібно розмістити в космосі.

Про те, скільки всього темної матерії існує у Всесвіті, також писав Фокус, згідно з новими дослідженнями вчених.

Також Фокус писав про те, що нова теорія припускає, що в майбутньому наш Всесвіт може повернутися до свого первісного стану, а таємнича темна енергія сприяє появі нового Великого вибуху, а може навіть не одного.