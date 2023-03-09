Все началось с воды. Исследование показывает, что океаны на Земле старше нашего Солнца (фото)

Понять это ученым помогли наблюдения за очень молодой звездой на ранних стадиях ее эволюции.

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Наша планета представляет собой мир океана, ведь 70,8% площади ее поверхности составляют именно они. При этом в океанах содержится 97% всей воды нашей планеты, и даже мы с вами на 55-60% состоим из воды, пишет Forbes.

Учитывая то, в насколько водном мире мы живем исследователей всегда интересовал вопрос — откуда изначально она взялась? Вероятно, впервые вода была доставлена на нашу планету астероидами и ледяными кометами, которые прибыли к нам из дальних ледяных уголков Солнечной системы. Однако даже если принять это за истину, у ученых остается другой вопрос — существовала ли вода в космосе до рождения нашего Солнца? И, похоже, теперь им удалось найти ответ.

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По словам астронома из Национальной радиоастрономической обсерватории (NRAO) Национального научного фонда Джона Тобина, ранее ученым не удавалось связать Землю с кометами, а протозвезды с межзвездной средой, однако исследования связывали протозвезды с кометами. Теперь же, наконец, все стало на свои места.

Впечатление художника показывает диск, формирующий планету, вокруг звезды V883 Orionis Фото: ESO/L. Calçada

В ходе исследования ученые наблюдали за молодой звездой, которая находится от нас на расстоянии 1305 световых лет в созвездии Орион. Уникальный статус протозвезды V883 Ori, по сути, и дал эту возможность. Дело в том, что эта молодая звезда достаточно горячая, чтобы вода вокруг нее превращалась в газ гораздо дальше, чем у большинства других звезд — в результате ученые смогли увидеть это в радиотелескопы.

Отметим, что в большинстве звездных систем вода существует в виде льда, который просто невозможно обнаружить с помощью радиотелескопов, однако V883 Ori изменила все. Тобин объясняет, что когда линия снега расположена слишком близко к звезде, газообразной воды просто недостаточно, чтобы ее можно было легко заметить, а пыльный диск может блокировать большую часть выброса воды. Однако если линия снега расположена дальше от звезды, там достаточно газообразной воды, чтобы ученые смогли ее обнаружить. И именно последнее произошло с V883 Ori.

На этой карте показано расположение молодой звезды V883 Orionis в знаменитом созвездии Ориона Фото: ESO/IAU AND SKY & TELESCOPE

Ученые отмечают, что их новое исследование, по сути, раскрывает путь воды от звездообразующих газовых облаков к планетам. Исследователи находились в радиообсерватории Atacama Large Millimeter/submmillimeter Array (ALMA) в Чили, когда им удалось обнаружить воду в околозвездном диске молодой протозвезды.

Теперь исследователи отмечают, что обнаружение воды вокруг протозвезды, по сути, является подтверждением теории о том, что вода на Землю поступила из межзвездной среды, то есть газообразных и пыльных областей пространства между звездами. Что в свою очередь свидетельствует о том, что вода в нашей Солнечной системе на самом деле образовалась за миллиарды лет до Солнца.

Исследователи отмечают, что вокруг V883 Ori находится в 1200 раз больше воды, чем во всех океанах Земли вместе взятых, что по сути является доказательством того, что вода была унаследована как кометами, так и нашей планетой в относительно неизменном виде миллиарды лет назад.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что в центре ядра Земли скрыт огромный железный шар.