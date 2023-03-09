Все началось с воды. Исследование показывает, что океаны на Земле старше нашего Солнца (фото)
Понять это ученым помогли наблюдения за очень молодой звездой на ранних стадиях ее эволюции.
Наша планета представляет собой мир океана, ведь 70,8% площади ее поверхности составляют именно они. При этом в океанах содержится 97% всей воды нашей планеты, и даже мы с вами на 55-60% состоим из воды, пишет Forbes.
Учитывая то, в насколько водном мире мы живем исследователей всегда интересовал вопрос — откуда изначально она взялась? Вероятно, впервые вода была доставлена на нашу планету астероидами и ледяными кометами, которые прибыли к нам из дальних ледяных уголков Солнечной системы. Однако даже если принять это за истину, у ученых остается другой вопрос — существовала ли вода в космосе до рождения нашего Солнца? И, похоже, теперь им удалось найти ответ.
У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
По словам астронома из Национальной радиоастрономической обсерватории (NRAO) Национального научного фонда Джона Тобина, ранее ученым не удавалось связать Землю с кометами, а протозвезды с межзвездной средой, однако исследования связывали протозвезды с кометами. Теперь же, наконец, все стало на свои места.
В ходе исследования ученые наблюдали за молодой звездой, которая находится от нас на расстоянии 1305 световых лет в созвездии Орион. Уникальный статус протозвезды V883 Ori, по сути, и дал эту возможность. Дело в том, что эта молодая звезда достаточно горячая, чтобы вода вокруг нее превращалась в газ гораздо дальше, чем у большинства других звезд — в результате ученые смогли увидеть это в радиотелескопы.
Отметим, что в большинстве звездных систем вода существует в виде льда, который просто невозможно обнаружить с помощью радиотелескопов, однако V883 Ori изменила все. Тобин объясняет, что когда линия снега расположена слишком близко к звезде, газообразной воды просто недостаточно, чтобы ее можно было легко заметить, а пыльный диск может блокировать большую часть выброса воды. Однако если линия снега расположена дальше от звезды, там достаточно газообразной воды, чтобы ученые смогли ее обнаружить. И именно последнее произошло с V883 Ori.
Ученые отмечают, что их новое исследование, по сути, раскрывает путь воды от звездообразующих газовых облаков к планетам. Исследователи находились в радиообсерватории Atacama Large Millimeter/submmillimeter Array (ALMA) в Чили, когда им удалось обнаружить воду в околозвездном диске молодой протозвезды.
Теперь исследователи отмечают, что обнаружение воды вокруг протозвезды, по сути, является подтверждением теории о том, что вода на Землю поступила из межзвездной среды, то есть газообразных и пыльных областей пространства между звездами. Что в свою очередь свидетельствует о том, что вода в нашей Солнечной системе на самом деле образовалась за миллиарды лет до Солнца.
Исследователи отмечают, что вокруг V883 Ori находится в 1200 раз больше воды, чем во всех океанах Земли вместе взятых, что по сути является доказательством того, что вода была унаследована как кометами, так и нашей планетой в относительно неизменном виде миллиарды лет назад.
Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что в центре ядра Земли скрыт огромный железный шар.