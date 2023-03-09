Все почалося з води. Дослідження показує, що океани на Землі старші за наше Сонце (фото)

Зрозуміти це вченим допомогли спостереження за дуже молодою зіркою на ранніх стадіях її еволюції.

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Наша планета є світом океану, адже 70,8% площі її поверхні становлять саме вони. При цьому в океанах міститься 97% усієї води нашої планети, і навіть ми з вами на 55-60% складаємося з води, пише Forbes.

З огляду на те, наскільки у водному світі ми живемо дослідників завжди цікавило питання — звідки вона взялася? Ймовірно, вперше вода була доставлена на нашу планету астероїдами та крижаними кометами, які прибули до нас із далеких крижаних куточків Сонячної системи. Однак навіть якщо прийняти це за істину, у вчених залишається інше питання — чи існувала вода в космосі до народження Сонця? І, схоже, тепер їм вдалося знайти відповідь.

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За словами астронома з Національної радіоастрономічної обсерваторії (NRAO) Національного наукового фонду Джона Тобіна, раніше вченим не вдавалося зв'язати Землю з кометами, а протозірки з міжзоряним середовищем, проте дослідження пов'язували протозірки з кометами. Тепер нарешті все стало на свої місця.

[ + – ] Враження художника показує диск, що формує планету, навколо зірки V883 Orionis Фото: планета

У процесі дослідження вчені спостерігали за молодою зіркою, яка знаходиться від нас на відстані 1305 світлових років у сузір'ї Оріон. Унікальний статус протозірки V883 Ori по суті і дав цю можливість. Справа в тому, що ця молода зірка досить гаряча, щоб вода довкола неї перетворювалася на газ набагато далі, ніж у більшості інших зірок — у результаті вчені змогли побачити це на радіотелескопи.

Зазначимо, що у більшості зіркових систем вода існує у вигляді льоду, який просто неможливо виявити за допомогою радіотелескопів, проте V883 Ori змінила все. Тобін пояснює, що коли лінія снігу розташована надто близько до зірки, газоподібної води просто недостатньо, щоб її можна було легко помітити, а курний диск може блокувати більшу частину викиду води. Однак, якщо лінія снігу розташована далі від зірки, там достатньо газоподібної води, щоб вчені змогли її виявити. І саме останнє сталося із V883 Ori.

[ + – ] На цій карті показано розташування молодої зірки V883 Orionis у знаменитому сузір'ї Оріону Фото: ESO/IAU AND SKY & TELESCOPE

Вчені відзначають, що їхнє нове дослідження, фактично, розкриває шлях води від зіркоутворюючих газових хмар до планет. Дослідники перебували у радіообсерваторії Atacama Large Millimeter/submmillimeter Array (ALMA) у Чилі, коли їм вдалося виявити воду у навколозірковому диску молодої протозірки.

Тепер дослідники зазначають, що виявлення води навколо протозірки, справді, є підтвердженням теорії про те, що вода на Землю надійшла з міжзоряного середовища, тобто газоподібних та запилених областей простору між зірками. Що зокрема свідчить про те, що вода у нашій Сонячній системі насправді утворилася за мільярди років до Сонця.

Дослідники відзначають, що навколо V883 Ori знаходиться у 1200 разів більше води, ніж у всіх океанах Землі разом узятих, що і є доказом того, що вода була успадкована як кометами, так і нашою планетою у відносно незмінному вигляді мільярди років тому.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що в центрі ядра Землі прихована величезна залізна куля.