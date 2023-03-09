Как появились огромные черные дыры, которые не должны существовать: астрономы нашли ответ

Новое исследование предполагает, что в ранней Вселенной происходили процессы, которые позволили бы создать черную дыру в несколько миллиардов масс Солнца.

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Сверхмассивные черные дыры являются одними из самых тяжелых объектов во Вселенной. Но до сих пор ученым сложно понять, как некоторые из них могут набрать массу, которая в миллиарды раз больше массы Солнца. Особенно если речь идет о ранней Вселенной, когда теоретически такие сверхмассивные объекты существовать не могли, но они все же есть, пишет ScienceAlert.

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Ученые долго время ломают голову над тем, как в ранней Вселенной могли появиться очень тяжелые черные дыры, которые по массе в миллиарды раз превышают массу Солнца. Существование таких дыр было подтверждено наблюдениями за космосом, когда астрономы обнаружили галактику, которая появилась 12,3 млрд лет назад, а в ее центре находится черная дыра, масса которой больше массы Солнца в 34 млрд раз. В другой галактике, которая появилась 12,1 млрд лет назад была обнаружена еще более тяжелая черная дыра – ее масса превышает массу Солнца в 40 млрд раз.

Согласно теории, когда Вселенной было всего 1,5 – 1,7 млрд лет такие черные дыры не могли существовать, ведь у них просто не хватило бы времени для того, чтобы набрать такую огромную массу в условиях ранней Вселенной. Но если эти черные дыры существуют, значит то, что кажется невозможным, на самом деле возможно, говорят ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, США.

Согласно теории, когда Вселенной было всего 1,5 – 1,7 млрд лет такие черные дыры не могли существовать, ведь у них просто не хватило бы времени для того, чтобы набрать такую огромную массу в условиях ранней Вселенной. Но если эти черные дыры существуют, значит то, что кажется невозможным, на самом деле возможно, говорят ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, США Фото: newsweek

Они создали моделирование с помощью суперкомпьютера, чтобы выяснить, каким образом в ранней Вселенной могли сформироваться чрезвычайно тяжелые черные дыры. По словам одной из авторов нового исследования, астрофизика Юин Ни, одним из способов появления таких космических монстров является слияние нескольких очень массивных галактик.

Сейчас ученые знают, что черная дыра может набрать массу не только за счет поглощения окружающего вещества, но и за счет столкновения с другой черной дырой. По словам Ни, второй вариант ведет к более быстрому набору массы черной дырой. Хотя полученная в результате слияния сверхмассивная дыра все же не будет иметь совокупную массу создавших ее объектов, так как часть вещества улетит в космос.

Новое моделирование ученых показало, что через несколько миллиардов лет после Большого взрыва, когда происходит активное образование новых звезд, галактик и черных дыр в их центрах, могут появляется сверхмассивные черные дыры, масса которых будет превышать массу Солнца в 10 млрд раз.

Одна из моделей показала, то такое возможно тогда, когда три очень массивные галактики с очень тяжелыми черными дырами столкнутся вместе и начнется процесс их слияния в один объект. При этом масса каждой галактики в 10 раз превышает массу Млечного Пути.

Пример слияния трех галактик в одну Фото: NASA

Ученые считают, что в ту далекую эпоху слияния галактик и черных дыр происходили намного быстрее, а значит чрезвычайно тяжелые черные дыры могли сформироваться также очень быстро. Пока ученые не могут точно сказать, с какой скоростью происходило это слияние, но то, что такие события имели частый характер, скорее всего подтвердят будущие наблюдения за космосом, считают ученые.

Фокус уже писал о том, что согласно новой теории рождения Вселенной, в самом начале произошел не один Большой взрыв, а два. При чем второй взрыв способствовал появлению загадочной темной материи.

Что касается других открытий астрономов, то Фокус уже писал о том, что недавно обнаруженная комета может затмить собой звезды на небе. И это произойдет в ближайшем будущем.