Фантом Ктулху. Странное нечто с щупальцами, обитавшее на Земле 500 млн лет назад, не было животным

Новое исследование показывает, что ранее ученые ошибочно идентифицировали древние окаменелости, которые считались доисторическим водным беспозвоночным.

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Природа не перестает удивлять — каждый раз ученые то и дело находят новые окаменелости, которые рассказывают историю планеты, возвращаясь на сотни и тысячи лет назад. Однако порой исследователи допускают ошибки, так случилось и в этот раз, пишет Science Alert.

Новое исследование свидетельствует о том, что окаменелости, которые ранее ученые считали останками доисторического водного беспозвоночного с щупальцами, называемые мшанками (Protomelission gateshousei), на самом деле, вероятно, являются всего лишь морскими водорослями. Об этом заявляет группа палеонтологов из Даремского университета в Великобритании.

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В ходе исследования ученые вновь взглянули на останки возрастом 500 миллионов лет, найденных в холмах южного Китая, отдельно от партии, которая ранее была признана мшанкой. Исследователи обнаружили в этих образцах ранее невиданные признаки мягких частей, что заставило их иначе взглянуть на все, что мы ранее знали об эволюции мшанок. Отметим, что на сегодняшний день они являются единственными окаменелыми животными, которых не было на нашей планете во время кембрийского взрыва, когда жизнь на Земле в действительности начала развиваться с невероятной скоростью.

По словам палеонтолога Мартина Смита, изучив новые образцы, они с коллегами пришли к выводу, что данные окаменелости на самом деле больше подходят для зеленых водорослей, относящихся к группе называемой Dasycladales. Об этом свидетельствует ряд факторов, в том числе и признаки внешней мембраны, которых попросту не было в других образцах, изученных исследователями.

Команда обнаружила несколько новых окаменелостей Фото: Yang/Nature

Теперь исследователи полагают, что данные водоросли могли сыграть важную роль в быстром увеличении биоразнообразия во время кембрийского взрыва. По словам соавтора исследования, палеонтолога из Юньнаньского университета в Китае Чжана Сигуана, более ранние образцы, найденные исследователями, увы, сохранили лишь скелет этих древних организмов, однако новая находка показывает, что на самом деле жило внутри этих камер.

Изучая образцы и заглянув в камеры окаменелостей, ученые ожидали увидеть щупальца древней формы жизни, однако обнаружили простые листовидные выступы. Это и натолкнуло исследователей на мысль о том, что они смотрят не на ископаемых животных, а на морские водоросли.

Результаты данного исследования свидетельствуют о том, что самые ранние окаменелости мшанок, в которых ученые действительно уверены, на самом деле появились примерно через 40 миллионов лет после того момента, когда эти окаменелости были датированы. В то же время ученые предполагают, что более ранних окаменелостей мшанок исследователям до сих пор не удалось найти из-за того, что их самые ранние формы, по-видимому, имели более мягкие части, а потому попросту не сохранились.

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