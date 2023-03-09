Фантом Ктулху. Дивне щось із щупальцями, що мешкало на Землі 500 млн років тому, не було твариною

Нове дослідження показує, що раніше вчені помилково ідентифікували стародавні скам'янілості, які вважалися доісторичним водним безхребетним.

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Природа не перестає дивувати — щоразу вчені постійно знаходять нові скам'янілості, які розповідають історію планети, повертаючись на сотні і тисячі років тому. Однак часом дослідники припускаються помилок, так трапилося і цього разу, пише Science Alert.

Нове дослідження свідчить про те, що скам'янілості, які раніше вчені вважали останками доісторичного водного безхребетного з щупальцями, звані мшанками (Protomelission gateshousei), насправді, ймовірно, є лише морськими водоростями. Про це заявляє група палеонтологів із Даремського університету у Великій Британії.

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У прроцесі дослідження вчені знову глянули на останки віком 500 мільйонів років, знайдені у пагорбах південного Китаю, окремо від партії, яка раніше була визнана мшанкою. Дослідники виявили в цих зразках раніше небачені ознаки м'яких частин, що змусило їх інакше поглянути на все, що ми знали про еволюцію мшанок. Зазначимо, що на сьогодні вони є єдиними скам'янілими тваринами, яких не було на нашій планеті під час кембрійського вибуху, коли життя на Землі насправді почало розвиватися з неймовірною швидкістю.

За словами палеонтолога Мартіна Сміта, вивчивши нові зразки, вони з колегами дійшли висновку, що ці скам'янілості насправді більше підходять для зелених водоростей, що належать до групи званої Dasycladales. Про це свідчить низка факторів, зокрема й ознаки зовнішньої мембрани, яких просто не було в інших зразках, вивчених дослідниками.

Команда виявила кілька нових скам'янілостей Фото: Yang/Nature

Тепер дослідники вважають, що ці водорості могли відіграти важливу роль у швидкому збільшенні біорізноманіття під час кембрійського вибуху. За словами співавтора дослідження, палеонтолога з Юньнаньського університету в Китаї Чжана Сігуана, раніше зразки, знайдені дослідниками, на жаль, зберегли лише скелет цих стародавніх організмів, проте нова знахідка показує, що насправді жило всередині цих камер.

Вивчаючи зразки та зазирнувши до камер скам'янілостей, вчені очікували побачити щупальця стародавньої форми життя, проте виявили прості листоподібні виступи. Це і наштовхнуло дослідників на думку про те, що вони дивляться не на викопних тварин, а на морські водорості.

Результати даного дослідження свідчать про те, що ранні скам'янілості мшанок, в яких вчені дійсно впевнені, насправді з'явилися приблизно через 40 мільйонів років після того, як ці скам'янілості були датовані. Водночас вчені припускають, що більш ранніх скам'янілостей мшанок дослідникам досі не вдалося знайти через те, що їх ранні форми, мабуть, мали більш м'які частини, а тому просто не збереглися.

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