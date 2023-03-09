Семейные разборки: ученые изучили механизмы, сдерживающие конкуренцию среди муравьев-родственников

Некоторые виды муравьев избегают репродуктивной конкуренции с близкими родственниками, что сдерживает потенциальный подрыв их сообщества, предполагает исследование.

Related video

Сотрудничество является ключевым новшеством в эволюции, начиная с эволюции геномов и многоклеточных организмов, обществ насекомых, таких как муравьи и медоносные пчелы, и заканчивая человеческими обществами. Важно отметить, что любое сотрудничество является стабильным только тогда, когда конфликты между членами группы сдерживаются. Исследователи из университетов Оулу и Хельсинки в Финляндии изучили, как муравьиные королевы балансируют между конкуренцией и сотрудничеством, пишет Phys.org.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В муравьиных сообществах сотрудничают не только королевы и рабочие, но и несколько королев, которые обычно делят гнездо и размножаются вместе. Такие союзы королев неизбежно порождают конфликты между ними по поводу того, как они делят размножение. Как и в любой ситуации сотрудничества, конфликты и конкуренция между участниками угрожают подорвать общее благо.

Как же размножающиеся совместно королевы находят баланс между повышением собственного репродуктивного успеха и предотвращением вредной конкуренции внутри группы? Недавнее исследование черного муравья Formica fusca, в гнездах которого часто живут несколько королев, показывает, что родство между совместно размножающимися особями имеет значение. В новом исследовании ученые показали, что, когда королевы экспериментально подвергались воздействию запаха, исходящего от королевы-соседки, конкурента, они ускоряли собственное размножение, особенно если запах исходил от высокоплодовитой сородичи.

Однако если запах исходил от королевы, которая была их близкой родственницей, они поступали наоборот и откладывали меньше яиц.

"Из предыдущих исследований мы знали, что рабочие особи этого вида, Formica fusca, особенно хорошо распознают своих родственников, поэтому было интересно увидеть, что королевы тоже обладают такими способностями, – говорит профессор Хейкки Хелантера из Университета Оулу, – Общества с несколькими королевами — обычное явление для муравьев, но у других видов муравьев столь же точного распознавания не наблюдалось — обычно муравьи различают членов своего общества и чужаков, но внутри обществ дискриминация отсутствует".

Такая тонкая настройка воспроизводства может помочь группам близких родственников избежать репродуктивной конкуренции и координировать свои усилия для повышения совместного успеха.

Новые результаты проливают свет на социальную эволюцию муравьев, которая приводит к различным изменениям и адаптациям у отдельных особей. Социальная эволюция муравьев и социальные конфликты также связаны с окружающей средой за пределами гнезда, где быстрые изменения окружающей среды влияют на выживание вида. Проводятся исследования, чтобы определить, способствуют ли индивидуальные изменения, вызванные социальной эволюцией, выживанию вида в меняющейся среде, и если да, то каким образом.

Ранее Фокус писал об ограблении века. Муравьи пытались украсть бриллиант, и это попало на видео.