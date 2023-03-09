Сімейні розбірки: вчені вивчили механізми, що стримують конкуренцію серед мурах-родичів

Деякі види мурах уникають репродуктивної конкуренції з близькими родичами, що стримує потенційний підрив їхньої спільноти, передбачає дослідження.

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Співпраця є ключовим нововведенням в еволюції, починаючи з еволюції геномів і багатоклітинних організмів, товариств комах, таких як мурахи та медоносні бджоли, і закінчуючи людськими суспільствами. Важливо відзначити, що будь-яка співпраця є стабільною лише тоді, коли конфлікти між членами групи стримуються. Дослідники з університетів Оулу та Гельсінкі у Фінляндії вивчили, як мурашині королеви балансують між конкуренцією та співпрацею, пише Phys.org.

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У мурашиних співтовариствах співпрацюють як королеви та робітники, так і кілька королів, які зазвичай ділять гніздо й розмножуються разом. Такі союзи королев неминуче породжують конфлікти серед них щодо того, як вони ділять розмноження. Як і в будь-якій ситуації співпраці, конфлікти й конкуренція між учасниками загрожують підірвати спільне благо.

Як же королеви, які розмножуються разом, знаходять баланс між підвищенням власного репродуктивного успіху та запобіганням шкідливої конкуренції всередині групи? Недавнє дослідження чорної мурашки Formica fusca, в гніздах якої часто живуть кілька королев, показує, що спорідненість між особинами, що спільно розмножуються, має значення. У новому дослідженні вчені показали, що коли королеви експериментально піддавалися впливу запаху, що виходить від королеви-сусідки, конкурентки, вони прискорювали власне розмноження, особливо якщо запах виходив від високоплідної родички.

Однак якщо запах походив від королеви, яка була їхньою близькою родичкою, вони чинили навпаки та відкладали менше яєць.

"Із попередніх досліджень ми знали, що робочі особини цього виду, Formica fusca, особливо добре розпізнають своїх родичів, тому було цікаво побачити, що королеви теж мають такі здібності, — каже професор Гейкі Гелантера з Університету Оулу. — Товариства з кількома королевами — звичайне явище для мурах, але в інших видів мурах настільки ж точного розпізнавання не спостерігалося — зазвичай мурахи розрізняють членів свого суспільства та чужинців, але всередині суспільств дискримінація відсутня".

Таке тонке налаштування відтворення може допомогти групам близьких родичів уникнути репродуктивної конкуренції та координувати свої зусилля для підвищення спільного успіху.

Нові результати проливають світло на соціальну еволюцію мурах, яка призводить до різних змін і адаптацій в окремих особин. Соціальна еволюція мурах і соціальні конфлікти також пов'язані з довкіллям за межами гнізда, де швидкі зміни довкілля впливають на виживання виду. Проводяться дослідження, щоб визначити, чи сприяють індивідуальні зміни, викликані соціальною еволюцією, виживанню виду в середовищі, що змінюється, і якщо так, то яким чином.

Раніше Фокус писав про пограбування століття. Мурахи намагалися вкрасти діамант, і це потрапило на відео.