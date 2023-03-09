Большой пинок для Земли. Что на самом деле произойдет, если все люди подпрыгнут одновременно

В новом исследовании физики решили окончательно подтвердить или опровергнуть старую легенду о том, что подпрыгнув все вместе люди могут изменить скорость Земли.

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Существует забавная гипотеза, или байка землян о том, что произойдет, если все на планете прыгнут в одно и то же время. Действительно ли Земля может сместиться, а ее скорость вращения замедлиться? На эти интригующие вопросы решил ответить ученый, пишет IFLScience.

Отметим, что не существует практического способа проверить эту гипотезу, а потому исследователям приходится опираться на математические модели. Научный журналист и ведущий Грег Фут провел эксперимент, в котором заставил толпу в 50 тысяч человек подпрыгнуть одновременно, в этот момент исследователи измерили результирующее землетрясение на расстоянии полутора километров.

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Далее исследователи применили немного математики и масштабировали результаты, чтобы посмотреть, что произойдет если одновременно подпрыгнут не 50 тысяч человек, а все жители нашей планеты.

Отметим, что достаточно сильные землетрясения в действительности могут влиять на скорость вращения Земли. Например, в 2011 году землетрясение в Японии немного ускорило вращение Земли, сократив наши дни приблизительно на 1,8 микросекунды.

Фут отмечает, что после эксперимента с расстояния в 1,5 километра команда обнаружила землетрясение силой всего в 0,6 балла по шкале Рихтера — увы, даже увеличив этот показатель исследователи пришли к выводу, что этого попросту не хватит, чтобы как-то повлиять на скорость вращения нашей планеты.

Дело в том, что землетрясения не способны повлиять на скорость вращения Земли, пока они не достигнут хотя бы 8 баллов, а для этого потребуется в 7 миллионов раз больше людей, чем сейчас проживает на планете. Итак, итог такой, что как бы люди не старались прыгнуть одновременно, нам, увы, не удастся ни сдвинуть планету, ни каким-либо образом повлиять на скорость ее вращения.

Однако физик Ретт Аллен задался вопросом, способны ли мы вообще сдвинуть планету. В ходе исследования ученый примерно оценил средний вес взрослых людей и детей и массу Земли и предположил, что все прыгнули одновременно где-то на 0,3 метра. Аллен, основывался на 7 миллиардах людей, которые в то время жили на планете. В результате он подсчитал, что наша планета сдвинется примерно на сотую часть радиуса одного атома водорода. Однако он добавил, что после того, как все люди прыгнут, они обязательно "упадут" вниз, за это время Земля снова поднимется и все вернется на круги своя — то есть, станет таким, каким было до прыжка.

Ранее Фокус писал о том, что ученые предрекают конец цивилизации в ближайшие десятилетия.