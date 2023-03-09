Великий стусан для Землі. Що насправді станеться, якщо всі люди підстрибнуть одночасно

У новому дослідженні фізики вирішили остаточно підтвердити чи спростувати стару легенду про те, що підстрибнувши усі разом люди можуть змінити швидкість Землі.

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Існує кумедна гіпотеза, або байка землян про те, що станеться, якщо всі на планеті стрибнуть одночасно. Чи справді Земля може зміститися, а її швидкість обертання сповільниться? На ці запитання вирішив відповісти вчений, пише IFLScience.

Зазначимо, що немає практичного способу перевірити цю гіпотезу, тому дослідникам доводиться спиратися на математичні моделі. Науковий журналіст і ведучий Грег Фут провів експеримент, в якому змусив натовп у 50 тисяч людей підстрибнути одночасно, в цей момент дослідники виміряли результуючий землетрус на відстані півтора кілометра.

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Далі дослідники застосували трохи математики і масштабували результати, щоб подивитися, що станеться, якщо одночасно підстрибнуть не 50 тисяч людей, а всі жителі нашої планети.

Зазначимо, що досить сильні землетруси насправді можуть проводити швидкість обертання Землі. Наприклад, у 2011 році землетрус у Японії трохи прискорив обертання Землі, скоротивши наші дні приблизно на 1,8 мікросекунди.

Фут зазначає, що після експерименту з відстані 1,5 кілометра команда виявила землетрус силою всього 0,6 бала за шкалою Ріхтера — на жаль, навіть збільшивши цей показник дослідники дійшли висновку, що цього просто не вистачить, щоб якось вплинути на Швидкість обертання нашої планети.

Справа в тому, що землетруси не здатні вплинути на швидкість обертання Землі, поки вони не досягнуть хоча б 8 балів, а для цього буде потрібно в 7 мільйонів разів більше людей, ніж зараз проживає на планеті. Отже, результат такий, що як би люди не намагалися стрибнути одночасно, нам, на жаль, не вдасться ні зрушити планету, ні якимось чином вплинути на швидкість її обертання.

Проте фізик Ретт Аллен запитав, чи здатні ми взагалі зрушити планету. У процесі дослідження вчений приблизно оцінив середню вагу дорослих людей та дітей та масу Землі та припустив, що всі стрибнули одночасно десь на 0,3 метри. Аллен, ґрунтувався на 7 мільярдах людей, які на той час жили на планеті. В результаті він підрахував, що наша планета зрушить приблизно на соту частину радіусу одного атома водню. Однак він додав, що після того, як усі люди стрибнуть, вони обов'язково "впадуть" униз, за цей час Земля знову підніметься і все повернеться на круги своя, тобто стане такою, якою була до стрибка.

Раніше Фокус писав про те, що вчені пророкують кінець цивілізації в найближчі десятиліття.