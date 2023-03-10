Съел сердце короля: первое в истории описание динозавра принадлежит очень эксцентричному геологу

"Геологический волшебник" Уильям Бакленд — один из самых неординарных ученых в истории. Он изучал горные породы, минералы и окаменелости, но в свободное время наслаждался авантюрными гастрономическими исследованиями, эффективно прокладывая путь через животный мир.

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Уильям Бакленд написал первый полный рассказ об ископаемом динозавре, которого назвал мегалозавром. Однако начинал он с исследования основ минералогии и геологии. И все для того, чтобы стать преподавателем Оксфордского университета в Великобритании. Там же он стал известен благодаря своему острому разуму и особому подходу к чтению лекций, пишет IFLScience.

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Однако относились к нему неоднозначно. Одни отмечали его обаяние, другие же были не в восторге.

Однажды Чарльз Дарвин написал о нем: "Бакленд, который, хоть и был очень веселым и дружелюбным, показался мне пошлым и почти невежливым человеком. Его больше подстрекала жажда славы, из-за которой он иногда вел себя как шут, а не любовь к науке".

Эра динозавров

Бакленд сделал невероятные ключевые открытия во многих областях науки и прошлого в целом. За доказательство того факта, что раньше пещера Киркдейла была доисторическим логовом гиен, его наградили медалью Копли.

Кроме того, он нашел останки мегалозавра из сланцевого карьера в Стоунсфилде, графство Оксфордшир, а затем описал их.

Исследователь понимал, что держит в руках нечто невероятное. Поэтому остановился на названии, которое означает "большая ящерица". Только через несколько лет другой ученый, а именно сэр Ричард Оуэн, английский зоолог и палеонтолог, рыцарь-командор ордена Бани, придумал термин "динозавр", избрав мегалозавра первым представителем нового класса.

Не все были поклонниками стиля преподавания Бакленда, в частности Чарльз Дарвин Фото: Charles Joseph Hullmandel, CC-BY-4.0, via Wikimedia

Вкушал приключениями

Не один только Уильям, однако вся его семья разделяла с ним довольно своеобразные аппетиты и вкусы, в частности, когда доходило до экспериментов с едой. Гостям предлагали пообедать невероятными и неординарными блюдами: от страуса до гиены, аллигатора, мышей и черепах, пока они гостили у Баклендов. Один из приглашенных однажды сказал, что "не любит крокодилов на завтрак".

Однако на животных ученый не собирался останавливаться.

Король Франции на обед

Во Франции раньше существовала определенная традиция — бальзамировать органы умерших королев и королей и помещать их в невероятно богато украшенные реликвии. Так же и поступили с сердцем короля Людовика XIV. Однако приход революции внес свои коррективы – артефакты разобрали на части, а органы продали.

Согласно информации Лондонского геологического общества, большое сердце короля Людовика стало привлекательной перспективой для многих эксцентричных тогдашних фигур. К примеру, художник-пейзажист Александра По, который и раньше использовал человеческие останки для создания насыщенных цветов, довольно сильно заинтересовался лотом. Однако что произошло дальше, точно неизвестно.

По одной теории, По возвращает сердце к королевскому двору. Другая же утверждает, что оно попало в церковь Валь-де-Грас в Париже. Однако самая удивительная рассказывает, как сердце стало ужином для архиепископа Йоркского и кулинарного авантюриста Уильяма Бакленда.

Профессор Джим Кеннеди, директор Музея естественной истории Оксфордского университета рассказывает: "Бакленд якобы заметил, что для него хуже кротов стали только физалии (португальские кораблики). Говорят, что ему даже показывали ящик, где было сердце французского монарха. Утверждая, что он ел многое, но никогда не пробовал сердце короля, он якобы именно так и поступил".

Ранее Фокус писал о найденных венах динозавра, который жил 80 млн лет назад. Удивительно, они до сих пор заполнены кровью.

А также рассказывал, что именно Леонардо да Винчи "зеркальным письмом" зашифровал в своем таинственном кодексе.