Столетние предрассудки: во что верили моряки сотни лет назад

Большинство людей на земле хотя бы немного, но все же суеверные: кто-то верит в приметы или влияние небесных тел на судьбу. На протяжении веков сформировались целые группы предрассудков, свойственных определенным профессиям, например морякам.

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Моряки — крайне суеверные, по крайней мере, были таковыми в прошлые века. Это не удивительно, ведь отплывая в долгое плавание тогда не было понятно, удастся ли вернуться и все ли пройдет хорошо, поэтому они искали способ успокоиться, увидев свою судьбу в разных приметах. Татуировки, которые приносят удачу, разбита яичная скорлупа как защита от ведьм и ношение сережек — это лишь часть их предрассудков, сообщают Grunge.

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Морские предрассудки, ритуалы, приметы и знаки действительно часто удивительны на вид. Из-за того, что эти особые верования передавались из уст в уста, трудно отследить, откуда они происходят, и часто есть случаи, когда какую-либо примету просто принимают как аксиому, без четкого объяснения.

Каул новорожденного приносит удачу

В средневековье рождение ребенка с каулом считалось признаком того, что ребенку суждено было достичь высот и стать известным Фото: Wikimedia Commons

В первую очередь, стоит разобраться, что такое "каул". Это часть мембраны, которая может покрывать голову новорожденного ребенка, из-за чего и получила свое название — "caul", что в переводе означает "капюшон". Такое явление крайне редко и случается менее чем в 1-м случае на 80 тысяч родов.

В средневековье рождение ребенка с каулом считалось признаком того, что ребенку суждено было достичь высот и стать известным. Впоследствии это верование развилось: люди стали считать, что владение каулом приносит удачу и защищает от утопления.

Часто женщины продавали каулы морякам за большие деньги. Неудивительно, что моряки хотели обзавестись таким чудодейственным амулетом, поскольку он защищал их от наибольшей морской опасности.

Подобные верования есть у многих народов, в частности, хорошо известная фраза "родился в рубашке" или польский вариант "w czepku urodzony/a" ("рожденный в шляпе"), которые произошли именно от мембраны, которая обертывает младенца. Однако, не во всех верованиях каул был хорошим знаком: румыны считали, что такие дети после смерти могут стать стригоями (название происходит из латыни, от слова "strī̆ga", означающего злого духа и добавление к нему суффикса "-ои"), беспокойными духами, возвращавшимися после смерти, чтобы охотиться на живых.

Как бы там ни было, по мнению моряков, этот амулет был невероятно ценным: доходило до того, что они зашивали каул в одежду, чтобы не потерять и часто один и тот же каул мог служить нескольким поколениям моряков, которые после "выхода на пенсию" продавали его подрастающему поколению. Такие каулы ценились еще больше — если моряк сумел дожить до старости, значит амулет действительно работал.

Разбитая яичная скорлупа против ведьм

Ведьмы могли плавать по морям, используя неразбитую яичную скорлупу вместо лодок Фото: Wikimedia Commons

Этот предрассудок старше предыдущего: его корни уходят во времена античного Рима. Считается, что этот ритуал впервые описал еще в первом веке Плиний Старший, римский историк и государственный деятель Римской империи. Он утверждал, что яичную скорлупу нужно обязательно разбивать, поскольку это защищает от ведьмовских проклятий.

Казалось бы, связи между античными ведьмами и моряками нет, однако, если вспомнить книгу Реджинальда Скотта, английского члена парламента 16-го века, "Открытие колдовства", то все становится на свои места. В книге, изданной в 1584 году, описываются способы, которыми творилось разное колдовство и разные верования связанные с нечистью, в том числе и то, что ведьмы могли плавать по морям, используя неразбитую яичную скорлупу вместо лодок.

Скотт не разделял идеи существования ведьм и считал обвинения в ведовстве нерациональными и антихристианскими, однако его книга является важным источником тогдашних верований, распространенных среди народа.

Именно поэтому моряки верили, что яичная скорлупа должна быть раздавлена, чтобы ведьмы не могли ими воспользоваться и навредить морякам в море.

Татуировка на удачу

Множество людей вкладывают в татуировку скрытое значение, и моряки не являются исключением. Фото: Wikimedia Commons

Множество людей вкладывают в татуировку скрытое значение, и моряки не являются исключением. Часто татуировки моряков имели разные значения. Например, изображение ласточки на груди означало, что моряк прошел 5000 морских миль, а две ласточки свидетельствовали о путешествии в 10 тысяч морских миль. Кроме того, что татуировки могут означать какие-либо достижения, некоторые из них предназначены для того, чтобы обеспечить удачу своим носителям.

К примеру, компас мог означать, что моряк сможет найти дорогу домой, такое же значение имела звезда. Свинья и петух, обычно витатуированные на ногах (свинья на левой, а петух на правой), были защитой от утопления, поскольку согласно одной истории эти животные выжили после кораблекрушения.

Также такими защитными символами были и кресты, моряки считали, что татуировки крестов на ногах имеют защиту владельца от акул, если он окажется за бортом.

Красное небо — вестник погоды

То есть, когда свет проходит через большее количество частиц, синий спектр рассеивается и остается красный Фото: Magann/Getty Images

"Красное небо вечером к хорошей погоде, красное небо утром — к плохой". Эта примета, распространенная не только среди моряков, уже испытана временем. Хотя можно подумать, что она связана с чем-то сверхъестественным, на самом деле в ней кроется больше научности, чем кажется.

Разгадка скрывается в физике: солнечный свет складывается из всех цветов света разной длины волн. Важно то, что синий свет рассеивается легче, чем красный. То есть когда свет проходит через большее количество частиц, синий спектр рассеивается и остается красный.

Если учесть то, что воздушные потоки имеют тенденцию двигаться с запада на восток, высокое давление означает ясную погоду, а низкое — плохую, становится ясно, что красное вечернее небо указывает на высокое скопление частиц в воздушных потоках, и приближается хорошая погода. Утреннее красное небо указывает на противоположную ситуацию — возможный шторм.

Лечебные серьги

Такое украшение было бы полезным для моряка, обеспечивая ему хорошее здоровье Фото: Wikimedia Commons

Многие слышали истории о том, что пираты носили серьги, чтобы было чем оплатить их похороны после смерти. Однако у этого аксессуара есть более древняя история. Такая мода была не только среди морских разбойников, но и среди обычных моряков, но немного с другой целью.

В средние века золото, по поверьям, обладало лечебными свойствами: часто использовались препараты, которые содержали в себе золото, поскольку считалось, что оно может лечить слепоту, сердечные заболевания, морскую болезнь и другие заболевания. Поэтому такое украшение было бы полезным для моряка, обеспечивая ему хорошее здоровье.

Впоследствии вера в чудодейственные свойства золота ослабла, и оно действительно стало платой за похороны моряка. Часто они даже наносили гравировку с названием родного города, чтобы их похоронили именно там. Таким образом, моряки могли надеяться на достойное погребение, независимо от того, кто и где найдет их тело. Главное, чтобы человек был с совестью.

Убить альбатроса — до беды

Согласно некоторым моряцким верованиям — альбатросы — это птицы, берегущие корабль и его команду от опасностей Фото: Wikimedia Commons

Согласно некоторым моряцким верованиям, альбатросы это птицы, которые берегут корабль и его команду от опасностей. Некоторые моряки считали, что они были воплощением заблудших душ или даже душами тех моряков, которые уже давно умерли. Поэтому неудивительно, что убийство этой птицы сулило большие проблемы.

Такое верование наблюдается в поэме Сеюэла Колриджа 1834 года — "Поэме о старом моряке". В этой истории рассказывается о старом моряке, который убил альбатроса, сопровождавшего корабль и проводившего его из-за различных опасностей.

Как следствие, на море установился штиль, из-за чего парусник утратил способность двигаться. Другие моряки, видя в этом вину их собрата, повесили ему на шею тело альбатроса. Однако это не помогает и в конце концов все, кроме виновника, умирают, а корабль в конце концов идет ко дну. Старый моряк остается живым, спасен ангелами, чтобы искупить свой грех и рассказывать свою историю.

Хлеб — это не только еда

Моряки часто бросали хлеб в море, надеясь таким образом улучшить погодные условия Фото: Wikimedia Commons

Хотя хлеб и выглядит невинным, однако на самом деле существует много примет, связанных с ним. Это не удивительно, поскольку на протяжении тысячелетий он являлся источником пищи, играя огромную роль в выживании культур по всему миру.

Одно из таких верований состоит в том, что хлеб, испеченный в Страстную пятницу, приносит счастье. Также моряки часто бросали хлеб в море, надеясь так улучшить погодные условия. Если же моряки не приносили хлеб в жертву, это могло привести к несчастью.

Свист на море — плохая идея

В основном, свист был под прямым запретом, поскольку мог вызвать шторм и опасный ветер, или даже призвать дьявола Фото: Wikimedia Commons

Многие слышали поговорку: "Не свист, денег не будет". Согласно верованиям моряков, это далеко не самое плохое, к чему может привести свист. В основном, свист был под прямым запретом, поскольку мог вызвать шторм и опасный ветер, или даже призвать дьявола.

Причина этих верований кроется в древних культурных традициях: свист во многих культурах был связан с чем-то плохим, им можно вызвать злых духов, призраков умерших, несчастья или безденежья. Есть много вариаций последствий свиста, но все они плохи.

Этот запрет сохранился и до наших времен, правда, уже в виде традиции и практических причин: свист может быть средством общения в экстренных ситуациях. В то же время, громкий свист может разбудить моряков, спящих под палубой, что, безусловно, будет иметь плохие последствия для свистуна.

Переименовывать корабль запрещено

Как считают моряки, переименование корабля это самый лучший и верный способ привести к несчастью Фото: Wikimedia Commons

Именам уделяют многие значения во всех культурах и эпохах: они всегда имели сакральное значение и часто их даже нельзя было сообщать чужакам. Важность имен свойственна не только людям, но и кораблям.

Как считают моряки, переименование корабля — это самый лучший и верный способ привести к несчастью. Причиной этого является легенда о том, что все имена кораблей хранятся в "Книге бездны", руководимой самим Посейдоном. Поэтому, когда имя корабля меняли, это равнялось попытке обмануть бога, что, конечно, было не в интересах моряков.

Известно, что этого правило моряки придерживались на протяжении всей эпохи парусников, начиная с середины 16 века до середины 19 века. Однако уже тогда эти верования были распространены, поэтому, вероятно, они уходят своими корнями в античность.

Банан — причина беды

Кажется, что единственная опасность бананов – это вероятность поскользнуться на их кожуре Фото: Wikimedia Commons

Кажется, что единственная опасность бананов — это вероятность поскользнуться на их кожуре. Однако моряки считали, что эти фрукты являются причинами бед на кораблях.

Такие предрассудки возникли в 1700-е годы, когда началась активная торговля бананами. Это может быть преувеличением, поскольку некоторые источники указывают, что на самом деле торговля этими фруктами расцвела в 1800-х годах. Однако многие корабли, которые перевозили бананы, постигла несчастная судьба: корабельные аварии и пожары. Попавшие на место происшествия корабли видели несколько жуткую картину: море плавающих бананов и никаких следов корабля, который их перевозил.

Это суеверие основывалось на реальной опасности: поскольку бананы быстро созревают, у них достаточно быстрый процесс гниения. Из-за этого выделяется этилен, который заставляет быстрее гнить другие фрукты в трюме, а спирты, полученные вследствие этого легковоспламеняющиеся. Нетрудно догадаться, что газы в трюме часто взрывались от малейшей искры.

Кроме этого, в бананах часто могли прятаться пауки и другие опасные насекомые, укусы которых могли вызвать болезни или даже смерть среди моряков.

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