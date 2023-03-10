Зодиакальный свет. В марте можно будет увидеть в небе необычное явление (фото)

С 10 по 21 марта в ночном небе можно будет наблюдать зодиакальный свет.

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Вскоре после сумерек в течение 11 дней марта в небе можно будет увидеть неземную пирамиду света – это слабое свечение в форме треугольника называется зодиакальным светом, пишет Space.

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Начиная с позднего вечера 10 марта и вплоть до такого же периода суток 21 марта у всех жителей Земли есть шанс наблюдать за светящейся пирамидой, которая будет освещать небо. Это явление называется зодиакальный свет, и он возникает в результате отражения солнечного света частицами пыли, которые находятся между Солнцем и Землей.

С 10 по 21 марта в ночном небе можно будет наблюдать зодиакальный свет Фото: space.com

Сияние зодиакального света проявляется на фоне зодиакальных созвездий и отсюда такое название данного явления. Но в этом свечении нет ничего сверхъестественного и его появление довольно просто объяснить. Ученые считают, что зодиакальный свет исходит от обломков, которые оставили семейства Юпитера. Они названы в честь газового гиганта, потому что именно гравитационное влияние планеты определяет их орбиты вокруг Солнца. Когда эти кометы подлетают близко к Солнцу, то они под действием излучения, сбрасывают частицы пыли и льда, которые затем остаются рядом с нашей звездой.

Еще одним источником пыли, благодаря которой появляется зодиакальный свет, являются столкновения между астероидами в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером.Эта пыль накапливается вокруг Солнца виде диска, который вращается вокруг звезды. Эти частицы пыли, размер которых может быть от 1 мм до 1/1000 мм, отражают падающий на них солнечный свет, создавая зодиакальное свечение.

Чтобы получить наслаждение от этого зрелища, небо должно быть очень темным, то есть должна быть безлунная ночь. К тому же наблюдению может помешать искусственное световое загрязнение, то есть у жителей больших городов меньше шансов увидеть зодиакальный свет Фото: EarthSky

Но, чтобы получить наслаждение от этого зрелища, небо должно быть очень темным, то есть должна быть безлунная ночь. К тому же наблюдению может помешать искусственное световое загрязнение, то есть у жителей больших городов меньше шансов увидеть зодиакальный свет. Это слабое небесное свечение появится всего на полтора часа сразу же после заката Солнца и в это время лучше смотреть на запад.

Если все условия для наблюдения за зодиакальным светом будут подходящими, то светящийся треугольник должен будет протираться от горизонта на запад следуя за траекторией, по которой Солнце перемещается по небу. Даже если вам не удастся увидеть зодиакальный свет, например, 10 марта, то шанс скорее всего будет получить наслаждение от этого зрелища в другие дни. Хотя точно предугадать, каким небо будет в эти дни сложно, но ученые говорят, что данный период времени в марте наиболее подходящий для наблюдений за улив тельным небесным свечением.

В эти же дни две самые яркие планеты, видимые в небе, Венера и Юпитер, также будут видны на западе после заката Солнца. Поэтому есть шанс увидеть эти планеты в обрамлении этого внеземного света.

Также Фокус писал о том, что на следующей неделе к Земле приблизятся на опасное расстояние сразу пять астероидов разного размера. Самый большой из них имеет 190 метров в ширину. С помощью интерактивного инструмента NASA можно следить за полетом этих космических камней.