Зодіакальне світло. У березні можна буде побачити у небі незвичайне явище (фото)

З 10 по 21 березня у нічному небі можна буде спостерігати зодіакальне світло.

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Незабаром після сутінків протягом 11 днів березня у небі можна буде побачити неземну піраміду світла – це слабке свічення у формі трикутника називається зодіакальним світлом, пише Space.

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Починаючи з пізнього вечора 10 березня і аж до такого ж періоду доби 21 березня у всіх жителів Землі є шанс спостерігати за пірамідою, що світиться, яка освітлюватиме небо. Це явище називається зодіакальне світло, і воно виникає в результаті відображення сонячного світла частинками пилу, що знаходяться між Сонцем та Землею.

З 10 по 21 березня у нічному небі можна буде спостерігати зодіакальне світло Фото: space.com

Сяйво зодіакального світла проявляється на тлі зодіакальних сузір'їв і звідси така назва цього явища. Але в цьому світі немає нічого надприродного і його появу досить просто пояснити. Вчені вважають, що зодіакальне світло походить від уламків, які залишили сімейства Юпітера. Вони названі на честь газового гіганта, тому що саме гравітаційний вплив планети визначає їх орбіти навколо Сонця. Коли ці комети підлітають близько до Сонця, то вони під дією випромінювання скидають частинки пилу та льоду, які потім залишаються поряд з нашою зіркою.

Ще одним джерелом пилу, завдяки якому з'являється зодіакальне світло, є зіткнення між астероїдами в головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. Цей пил накопичується навколо Сонця у вигляді диска, що обертається навколо зірки. Ці частинки пилу, розмір яких може бути від 1 мм до 1/1000 мм, відображають сонячне світло, що падає на них, створивши зодіакальне світіння.

Щоб отримати насолоду від цього видовища, небо має бути дуже темним, тобто має бути безмісячна ніч. До того ж спостереженню може стати на заваді штучне світлове забруднення, тобто у жителів великих міст менше шансів побачити зодіакальне світло. Фото: EarthSky

Але, щоб отримати насолоду від цього видовища, небо має бути дуже темним, тобто має бути безмісячна ніч. До того ж спостереженню може стати на заваді штучне світлове забруднення, тобто у жителів великих міст менше шансів побачити зодіакальне світло. Це слабке небесне свічення з'явиться всього на півтори години відразу після заходу Сонця і в цей час краще дивитися на захід.

Якщо всі умови для спостереження за зодіакальним світлом будуть відповідними, то трикутник, що світиться, повинен буде протиратися від горизонту на захід за траєкторією, якою Сонце переміщається по небу. Навіть якщо вам не вдасться побачити зодіакальне світло, наприклад, 10 березня, шанс швидше за все буде отримати насолоду від цього видовища в інші дні. Хоча точно передбачити, яким небо буде в ці дні складно, але вчені кажуть, що цей період часу в березні найбільш підходящий для спостережень за дивовижним небесним свіченням.

У ці дні дві найяскравіші планети, видимі у небі, Венера і Юпітер, також буде видно на заході після заходу Сонця. Тому є шанс побачити ці планети у обрамленні цього позаземного світла.

Також Фокус писав про те, що наступного тижня до Землі наблизиться на небезпечну відстань відразу п'ять астероїдів різного розміру. Найбільший із них має 190 метрів завширшки. За допомогою інтерактивного інструменту NASA можна стежити за польотом цього космічного каміння.