Японский астроном заснял падение метеорита на Луну (видео)
Булыжник, прилетевший из космоса, спровоцировал короткую, но яркую вспышку, запечатленную с Земли.
Японский астроном запечатлел падение метеорита на поверхность Луны, что вызвало короткую вспышку на ночной стороне спутника Земли. Об этом пишет Space.
Дайчи Фуджи, куратор городского музея Хирацука, записал это событие с помощью камер, настроенных на наблюдение за Луной.
Время вспышки было зафиксировано в 20:14:30,8 по японскому времени или 11:14 по Гринвичу 23 февраля. Метеорит, по-видимому, упал возле кратера Иделер L, немного к северо-западу от кратера Питискус, сказал Фуджи.
Метеориты летают в среднем со скоростью около 48 280 км/ч или 13,4 км/с. Их высокоскоростные удары генерируют сильное тепло и создают кратеры, а также испускают яркую вспышку видимого света. Столкновения с Луной можно увидеть с Земли, если небесный камень был достаточно велик и произошел в той области, которая во время лунной ночи была обращена к Земле.
По словам Фуджи, недавно образовавшийся кратер может быть около 12 метров в диаметре и его образование может подтвердить лунный разведывательный орбитальный аппарат NASA или индийский лунный зонд Chandrayaan 2.
Хотя метеориты направляются к Земле каждый день, подавляющее большинство из них полностью сгорает при контакте с атмосферой. Луна имеет только очень тонкую экзосферу, а это означает, что метеоры, которые не достигают поверхности Земли, обычно сталкиваются с лунной поверхностью.
Съемка этих космических событий также имеет научную ценность, помогая ученым узнать скорость столкновений с лунной поверхностью, что тем более актуально в связи с тем, что США и другие страны готовятся отправить астронавтов на Луну.
Напомним, ранее представители NASA подвели итоги исследования результатов успешной миссии Artemis 1 и объявили дату начала миссии Artemis 2. В рамках этого полета четверо астронавтов на космическом корабле "Orion" полетят к Луне. Этот полет начнется в ноябре 2024 года, как раз через 2 года после начала реализации миссии Artemis 1.