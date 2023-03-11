Японский астроном заснял падение метеорита на Луну (видео)

Булыжник, прилетевший из космоса, спровоцировал короткую, но яркую вспышку, запечатленную с Земли.

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Японский астроном запечатлел падение метеорита на поверхность Луны, что вызвало короткую вспышку на ночной стороне спутника Земли. Об этом пишет Space.

Дайчи Фуджи, куратор городского музея Хирацука, записал это событие с помощью камер, настроенных на наблюдение за Луной.

Падение метеорита на Луну зафиксировал астроном из Японии

Время вспышки было зафиксировано в 20:14:30,8 по японскому времени или 11:14 по Гринвичу 23 февраля. Метеорит, по-видимому, упал возле кратера Иделер L, немного к северо-западу от кратера Питискус, сказал Фуджи.

Метеориты летают в среднем со скоростью около 48 280 км/ч или 13,4 км/с. Их высокоскоростные удары генерируют сильное тепло и создают кратеры, а также испускают яркую вспышку видимого света. Столкновения с Луной можно увидеть с Земли, если небесный камень был достаточно велик и произошел в той области, которая во время лунной ночи была обращена к Земле.

По словам Фуджи, недавно образовавшийся кратер может быть около 12 метров в диаметре и его образование может подтвердить лунный разведывательный орбитальный аппарат NASA или индийский лунный зонд Chandrayaan 2.

Хотя метеориты направляются к Земле каждый день, подавляющее большинство из них полностью сгорает при контакте с атмосферой. Луна имеет только очень тонкую экзосферу, а это означает, что метеоры, которые не достигают поверхности Земли, обычно сталкиваются с лунной поверхностью.

Съемка этих космических событий также имеет научную ценность, помогая ученым узнать скорость столкновений с лунной поверхностью, что тем более актуально в связи с тем, что США и другие страны готовятся отправить астронавтов на Луну.

Напомним, ранее представители NASA подвели итоги исследования результатов успешной миссии Artemis 1 и объявили дату начала миссии Artemis 2. В рамках этого полета четверо астронавтов на космическом корабле "Orion" полетят к Луне. Этот полет начнется в ноябре 2024 года, как раз через 2 года после начала реализации миссии Artemis 1.