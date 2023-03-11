Японський астроном зняв падіння метеорита на Місяць (відео)

Камінь, що прилетів із космосу, спровокував короткий, але яскравий спалах, знятий із Землі.

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Японський астроном відобразив падіння метеорита на поверхню Місяця, що викликало короткий спалах на нічному боці супутника Землі. Про це пише Space.

Дайчі Фуджі, куратор міського музею Хірацука, записав цю подію за допомогою камер, налаштованих на спостереження за Місяцем.

Падіння метеорита на Місяць зафіксував астроном із Японії

Час спалаху було зафіксовано о 20:14:30,8 за японським часом або 11:14 за Грінвічем 23 лютого. Метеорит, мабуть, впав біля кратера Іделер L, трохи на північний захід від кратера Пітіскус, сказав Фуджі.

Метеорити літають у середньому зі швидкістю близько 48280 км/год або 13,4 км/с. Їхні високошвидкісні удари генерують сильне тепло і створюють кратери, а також випромінюють яскравий спалах видимого світла. Зіткнення з Місяцем можна побачити із Землі, якщо небесний камінь був досить великий і стався в тій області, яка під час місячної ночі була звернена до Землі.

За словами Фуджі, кратер, що недавно утворився, може бути близько 12 метрів у діаметрі і його освіта може підтвердити місячний розвідувальний орбітальний апарат NASA або індійський місячний зонд Chandrayaan 2.

Хоча метеорити прямують до Землі щодня, переважна більшість їх повністю згоряє при контакті з атмосферою. Місяць має лише дуже тонку екзосферу, а це означає, що метеори, які не досягають поверхні Землі, зазвичай стикаються з місячною поверхнею.

Зйомка цих космічних подій також має наукову цінність, допомагаючи вченим дізнатися про швидкість зіткнень з місячною поверхнею, що тим більше актуально у зв'язку з тим, що США та інші країни готуються відправити астронавтів на Місяць.

Нагадаємо, раніше представники NASA підбили підсумки дослідження результатів успішної місії Artemis 1 та оголосили дату початку місії Artemis 2. У межах цього польоту четверо астронавтів на космічному кораблі "Orion" полетять до Місяця. Цей політ розпочнеться у листопаді 2024 року, якраз через 2 роки після початку реалізації місії Artemis 1.