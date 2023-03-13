Жуткий храм Костница в Седлеце: готический шедевр из человеческих костей

Глубоко в склепе Костела Всех Святых в Седлице находится полный ужаса памятник человеческой смертности, который создавали столетия. Небольшая римско-католическая часовня, украшенная костями более 40 000 душ, украшенная костяными люстрами, канделябрами, сделанными из бедренных костей, а также родственными гербами и монстрами.

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Костница в Седлице находится на окраине современного города Кутна Гора (Чехия). Некоторые могут считать церковь из костей жуткой или даже гротескной, другие видят в ней пронзительное отражение веры в то, что тело — это лишь временный сосуд для души, пишет Ancient Origins.

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Местные легенды

Ходит легенда, что король Пржемысл Отакар II отправил в священный город Иерусалим послов Фото: globeguide.ca

Ходит легенда, что король Пржемысл Отакар II отправил в священный город Иерусалим послов. Те, вернувшись домой, привезли с собой горсть святой земли с горы Голгофа и рассыпали на ее территории кладбище. Таким образом, оно получило благодать и стал довольно популярным местом для погребения в Центральной Европе. Затем сюда начали привозить умерших из Польши, Германии и Нидерландов. Однако наибольших размеров оно стало, когда в середине 14 века большое количество людей в Европе поразила Черная смерть — его площадь увеличилась до трех с половиной гектаров.

Чтобы справиться с таким наплывом, в 1511 году здесь строили оссуарий для хранения останков людей. Обычно их используют, когда не хватает места для погребения. Тело сначала оставляют во временной могиле, а затем останки помещают в крипту, или же оссусарий.

История рассказывает, что эту задачу поручили одному слепому монаху, который собирал кости и складывал их, так освобождая место для новых.

Чтобы справиться с таким наплывом, в 1511 здесь строили осуарий для хранения останков людей Фото: globeguide.ca

Черная смерть

В 14 веке вспыхнула чума. Тысячи и десятки тысяч европейцев того времени погибли от одной из самых страшных эпидемий, а их тела нужно было быстро похоронить. Кроме этого, в это время разгораются Гуситские войны (войны сторонников чешского церковного реформатора Яна Гуса против главы Священной Римской империи и католической церкви), что повлекло еще больше смертей.

Через некоторое время кладбище начало трещать по швам буквально. Поэтому потом кости начали перемещать в безопасный склеп, который потом назвали Костница в Седлице.

Поэтому потом кости начали перемещать в безопасный склеп, который потом назвали Костница в Седлице Фото: globeguide.ca

Жуткий шедевр

В 19 веке территории, где находилось и кладбище с церковью Всех святых, приобрел князь Шварценберг. Он нанял плотника Франтишека Ринта, чтобы создать новый декор свода под церковью. И принялся за работу со всем энтузиазмом и творчеством.

Ринт потратил годы, собирая кости, но не просто складывая их в кучи у стен, но создавая настоящие шедевры. Кости он использовал для декора уже существующей структуры церкви из кирпича и камня.

Сначала мастер отбелил кости, чтобы придать помещению однородный вид, а затем уже занимался формированием предметов и вещей, в частности канделябров, алтарей, гербов и даже своеобразных гирлянд.

Однако самой невероятной его работой считается центральная люстра. Для ее изготовления Ринт взял как минимум один кусочек каждой кости, присутствующей в человеческом теле.

Для ее изготовления Ринт взял по крайней мере один кусочек каждой кости, присутствующей в человеческом теле Фото: globeguide.ca

"Костная церковь" Седлице является уникальным и одновременно жутким напоминанием о человеческой смертности и историческом влиянии Черной чумы и войн на европейское население.

"Костяная церковь" Седлице является уникальным и одновременно жутким напоминанием о человеческой смертности и историческом влиянии Черной чумы и войн на европейское население Фото: globeguide.ca

Художественное и символическое использование человеческих костей в часовне можно рассматривать как форму памяти и отражение веры в то, что физическое тело является временным вместилищем для души. Хотя некоторые могут воспринимать церковь как нечто нездоровое или пренебрежительное и дерзкое, она остается важной культурной и исторической достопримечательностью в Чехии.

Она остается важным культурным и историческим памятником в Чехии Фото: globeguide.ca

Ранее Фокус писал о самых страшных привидениях Шотландии. Дэвид Вайнчок, эксперт по шотландским замкам, рассказал, что, по его оценкам, в стране насчитывается около 2 000 замков, даже если большинство из них сегодня являются руинами.

Однако есть много старых домов с башнями, которые все еще стоят, и почти все, как часто утверждают, что являются домом для привидений, ведьм, призрачных животных и всевозможных жутких проявлений.