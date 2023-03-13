Моторошний храм Костніца в Седлицях: готичний шедевр з людських кісток

Глибоко у склепі церкви Всіх Святих у Седлицях знаходиться повний жаху пам'ятник людській смертності, який створювали протягом століть. Невеличка римо-католицька каплиця, оздоблена кістками понад 40 000 душ, прикрашена кістяними люстрами, канделябрами, зробленими зі стегнових кісток, і навіть родинними гербами та монстрами.

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Костніца в Седлицях знаходиться на околиці сучасного міста Кутна Гора (Чехія). Дехто може вважати церкву з кісток моторошною або навіть гротескною, інші бачать у ній пронизливе відображення віри в те, що тіло — це лише тимчасова посудина для душі, пише Ancient Origins.

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Місцеві легенди

Ходить легенда, що король Пржемисл Отакар II відправив до священного міста Єрусалим послів Фото: globeguide.ca

Ходить легенда, що король Пржемисл Отакар II відправив до священного міста Єрусалим послів. Ті, повернувшись додому, привезли із собою жменю святої землі з гори Голгофа та розсипали її території цвинтаря. У такий спосіб він отримав благодать та став доволі популярним місцем для поховання в Центральній Європі. Згодом сюди почали привозити померлих з Польщі, Німеччини і Нідерландів. Однак найбільших розмірів він став, коли середині 14 століття велику кількість людей у Європі вразила Чорна смерть — його площа збільшилась до трьох з половиною гектарів.

Щоб справитися з таким напливом, у 1511 році тут будували осуарій для зберігання останків людей. Зазвичай їх використовують, коли не вистачає місця для поховання. Тіло спочатку залишають у тимчасовій могилі, а потім останки поміщають у крипту, або ж осусарій.

Історія розповідає, що це завдання доручили одному сліпому на одне око монаху, який збирав кістки та складав їх, так звільняючи місце для нових.

Щоб справитися з таким напливом, у 1511 році тут будували осуарій для зберігання останків людей Фото: globeguide.ca

Чорна смерть

У 14 столітті спалахнула чума. Тисячі і десятки тисяч тогочасних європейців загинули від однієї з найстрашніших епідемій, а їхні тіла потрібно було швидко поховати. Окрім цього, в цей час розгораються Гуситські війни (війни прихильників чеського церковного реформатора Яна Гуса проти очільника Священної Римської імперії й католицької церкви), що спричинило ще більше смертей.

За деякий час кладовище почало тріщати по швах буквально. Тому згодом кістки почали переміщувати у безпечний склеп, який потім назвали Костніца в Седлицях.

Тому згодом кістки почали переміщувати у безпечний склеп, який потім назвали Костніца в Седлицях Фото: globeguide.ca

Моторошний шедевр

У 19 столітті території, де знаходився і цвинтар із церквою Всіх святих, придбав князь Шварценберг. Він найняв теслю Франтішека Рінта створити новий декор склепіння під церквою. І взявся він за роботу з усім ентузіазмом та творчістю.

Рінт витратив роки, збираючи кістки, але не просто складаючи їх у купи біля стін, але створюючи справжні шедеври. Кістки він використовував для декору вже наявної структури церкви з цегли й каменю.

Спочатку майстер відбілив кістки, щоб надати приміщенню однорідного вигляду, а опісля уже займався формуванням предметів та речей, зокрема канделябрів, вівтарів, гербів та навіть своєрідних гірлянд.

Однак найнеймовірнішою його роботою вважається центральна люстра. Для її виготовлення Рінт взяв принаймні один шматочок кожної кістки, присутньої в людському тілі.

Для її виготовлення Рінт взяв принаймні один шматочок кожної кістки, присутньої в людському тілі Фото: globeguide.ca

"Кістяна церква" Седлицях є унікальним і водночас моторошним нагадуванням про людську смертність та історичний вплив Чорної чуми й воєн на європейське суспільство.

"Кістяна церква" Седлицях є унікальним і водночас моторошним нагадуванням про людську смертність та історичний вплив Чорної чуми й воєн на європейське суспільство Фото: globeguide.ca

Художнє і символічне використання людських кісток у каплиці можна розглядати як форму пам'яті і відображення віри в те, що фізичне тіло є лише тимчасовим вмістилищем для душі. Хоча дехто може сприймати церкву як щось нездорове чи зневажливе і зухвале, вона залишається важливою культурною та історичною пам'яткою в Чехії.

Вона залишається важливою культурною та історичною пам'яткою в Чехії Фото: globeguide.ca

Раніше Фокус писав про найстрашніших привидів Шотландії. Девід Вайнчок, експерт з шотландських замків, розповів що, за його оцінками, в країні налічується близько 2 000 замків, навіть якщо більшість з них сьогодні є руїнами.

Проте є багато старих будинків з баштами, які все ще стоять, і майже всі, як часто стверджують, що є домом для привидів, відьом, примарних тварин і всіляких моторошних проявів.