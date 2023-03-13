Как Моисей по пустыне. Циклон "Фредди" бродит по Индийскому океану, обрушивая ливни то тут, то там

Вот уже месяц тропический циклон скитается по океану, принося мощные ветры и ливни всюду, на своем блуждающем пути.

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Впервые шторм возник у побережья Северной Австралии 6 февраля 2023 года, затем пересек Индийский океан и обрушился на восточное побережье Мадагаскара 21 февраля 2023 года. Ученые отмечают, что тропический циклон слоняется по Индийскому океану туда-сюда, и, видимо, пока не планирует останавливаться, пишет SciTechDaily.

Циклон "Фредди" привлек внимание исследователей своей необычайной "продолжительностью жизни", ведь по сути он блуждает океаном уже более месяца, то и дело обрушивая мощные ветры и ливни то тут, то там.

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После "посещения" Мадагаскара, шторм пересек Мозамбикский пролив и обрушился на берег местной провинции Иньямбане около Виланкуло, где он на время задержался, обрушив огромное количество дождя. Затем шторм развернулся и едва ли вновь не зацепил западное побережье Мадагаскара.

Исследователи отмечают, что по состоянию на 8 марта 2023 года, "Фредди" немного ослабел и начал свое движение в северо-западном направлении. Предполагается, что сейчас он взял курс на Мозамбик и в скором времени может принести ветры и ливни в провинцию Замбезия.

По данным Всемирной метеорологической организации, радиометр для видимого инфракрасного изображения (VIIRS) на спутнике NOAA-20 сумел запечатлеть изображение шторма в 11:10 по всемирному времени 8 марта 2023 года. По мнению исследователей, сухой воздух и положение шторма над относительно прохладными водами означают, что "Фредди" слабеет, а "глаз циклона закрылся", когда изображение уже было получено исследователями.

В то же время исследователи из Объединенного центра предупреждения о тайфунах полагают, что несмотря на то, что мощь "Фредди" ослабевает, ему, вероятно, все же удастся добраться до Мозамбика и обрушить на него ливни. Причиной тому устойчивые ветра со скоростью 139 километров в час, что делает "Фредди" эквивалентным урагану 1-й категории.

Отметим, что уникальность "Фредди" заключается в том, что его 32-дневные скитания, по сути, сделали его самым продолжительным тропическим циклоном за всю историю наблюдений. Предыдущим рекордсменом в этой категории являлся ураган Джон, которому удалось продержаться 31 день в центральной части Тихого океана в 1994 году.

Ранее Фокус писал о том, что мощный ураган "Иан" высосал всю воду из устья залива Тампа.