Як Мойсей по пустелі. Циклон Фредді блукає Індійським океаном, обрушуючи зливи то тут, то там

Ось уже місяць тропічний циклон блукає океаном, приносячи потужні вітри та зливи всюди на своєму шляху.

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Уперше шторм виник біля узбережжя Північної Австралії 6 лютого 2023 року, потім перетнув Індійський океан і впав на східне узбережжя Мадагаскару 21 лютого 2023 року. Вчені відзначають, що тропічний циклон тиняється Індійським океаном туди-сюди і, мабуть, поки не планує зупинятися, пише SciTechDaily.

Циклон Фредді привернув увагу дослідників своєю надзвичайною "тривалістю життя", адже по суті він блукає океаном уже більш ніж місяць, раз у раз обрушуючи потужні вітри та зливи то тут, то там.

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Після "відвідування" Мадагаскару шторм перетнув Мозамбіцьку протоку й обрушився на берег місцевої провінції Іньямбане біля Віланкуло, де він на якийсь час затримався, виливши величезну кількість дощу. Потім шторм розвернувся та знову ледь не зачепив західне узбережжя Мадагаскару.

Дослідники зазначають, що станом на 8 березня 2023 року Фредді трохи ослаб і почав свій рух у північно-західному напрямку. Передбачається, що зараз він узяв курс на Мозамбік і незабаром може принести вітри та зливи до провінції Замбезія.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації, радіометр для видимого інфрачервоного зображення (VIIRS) на супутнику NOAA-20 зумів сфотографувати шторм об 11:10 за всесвітнім часом 8 березня 2023 року. На думку дослідників, сухе повітря та положення шторму над відносно прохолодними водами означають, що Фредді слабшає, а "око циклону закрилося", коли зображення вже було отримане дослідниками.

Водночас дослідники з Об'єднаного центру попередження про тайфуни вважають, що попри те, що міць Фредді слабшає, йому, ймовірно, все ж таки вдасться дістатися Мозамбіку й обрушити на нього зливи. Причиною цього є стійкі вітри зі швидкістю 139 кілометрів на годину, що робить "Фредді" еквівалентним урагану 1-ї категорії.

Зазначимо, що унікальність Фредді полягає в тому, що його 32-денні поневіряння, по суті, зробили його найтривалішим тропічним циклоном за всю історію спостережень. Попереднім рекордсменом у цій категорії був ураган Джон, якому вдалося протриматися 31 день у центральній частині Тихого океану в 1994 році.

Раніше Фокус писав про те, що потужний ураган Ян висмоктав усю воду з гирла затоки Тампа.