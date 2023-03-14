Большая маленькая ложь. Психологи рассказывают, как прекратить врать даже по мелочам

Почему человек не может остановиться в своей лжи и как с этим справиться — рассказывает психолог.

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Многие люди приходят на терапию, когда их привычка лгать становится навязчивой. Они могут говорить такие вещи, как:

"Я начал лгать даже тогда, когда в этом нет необходимости. Почему я это делаю?"

"Даже если я не сделал ничего плохого или предосудительного, ложь всегда кажется более безопасным вариантом. Как мне преодолеть это?"

"Когда люди сталкиваются со мной по поводу моей лжи, мне нечего им ответить. Неужели я просто ужасный человек?"

Причин привычки лгать может быть бесконечное множество, и многие из них не связаны с вашим характером. Это может быть дезадаптивный механизм преодоления трудностей, техника самоуспокоения или просто бессознательная модель поведения. Поэтому самоанализ может быть более действенным способом борьбы с компульсивной ложью, чем самоконтроль. Вот три подтвержденных исследованиями шага, которые помогут вам разобраться в своей привычке лгать, пишет Forbes.

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1. Избавление от стыда

Быть неискренним или вводить в заблуждение может быть тяжелым бременем для того, кто лжет. Мало того, что человеку приходится беспокоиться о том, чтобы ложь была последовательной, ему также приходится бороться со стыдом за то, что он солгал в первый раз. Конечно, есть некоторые типы личности, которые могут не испытывать стыд так, как большинство из нас, например, антисоциальные личности, но такие люди — исключение. Большинство из нас не может самооправдаться от негативных чувств, которые возникают, когда мы лжем.

Исследование объясняет, как сохранение секретов может привести к руминации и негативным последствиям для психического здоровья. Ложь и сокрытие информации обходятся вам очень дорого — это груз на ваших плечах, который можно сбросить, только признавшись себе в этом.

Хотя признаться во всей своей лжи может показаться слишком сложной задачей, признание того, что у вас есть с этим проблема, может стать эффективным первым шагом. Стыд и чувство вины могут помешать вам обратиться за помощью или даже признать, что у вас есть проблема.

Признав существование проблемы, вы сможете взглянуть на нее более объективно, что приведет вас к следующему шагу:

2. Понять корень

Вполне вероятно, что ваша привычка лгать является симптомом другой проблемы. Вы можете начать идти по следам вашей лжи, чтобы добраться до причин ее возникновения. Вот несколько вопросов, которые вы можете задать себе:

· Есть ли определенные темы, от которых вы хотите держаться подальше и которые заставляют вас лгать?

· Может быть, вы просто не можете вспомнить некоторые детали и лжете, чтобы заполнить пробелы в рассказе?

· Лжете ли вы, чтобы понравиться людям?

· Лжете ли вы, чтобы защитить свою самооценку?

Возможно, вы не получите четкого ответа с первого раза, но этот процесс поможет вам распознать ложь как проявление более глубокой проблемы, а не как недостаток характера. Ваша привычка лгать может быть самозащитой. Или, возможно, вы научились этому в раннем возрасте, следуя примеру кого-то из окружения.

Исследования, опубликованные в течение многих лет, объясняют компульсивную ложь как побочный продукт постоянного сокрытия другой компульсивной проблемы — например, игровой, наркотической или покупательской зависимости. В одной статье проводится связь между чрезмерной ложью и пограничным расстройством личности, антисоциальным расстройством личности, бредовым мышлением и др.

Всегда полезно проконсультироваться с профессионалом в области психического здоровья, поскольку он может помочь вам определить, можно ли справиться с лживостью с помощью основных мер по изменению привычек или необходимо обратить внимание на другие факторы.

3. Практика, практика, практика

После того как вы признали и изучили корень проблемы лжи, вы можете попробовать внести небольшие изменения в свои мысли и действия. Таким образом, вы сможете избегать своих провоцирующих факторов и ловить себя в те моменты, когда вы поддаетесь им.

Вот некоторые упражнения на размышление, которые помогут справиться с чрезмерной лживостью:

· Напоминание себе о последствиях вашей лжи для ваших отношений, а также для вашей личной и профессиональной жизни.

· Подумать о том, насколько менее напряженной будет жизнь, когда вы будете говорить то, что имеете в виду.

Вот два изменения в поведении, которые вы можете сделать параллельно с упражнениями на развитие мышления:

· Когда сказать правду слишком сложно, возьмите блокнот и запишите ее. Вы даже можете написать смс третьему человеку, не связанному с ситуацией, вызвавшей ложь, и рассказать ему, что у вас на уме. Это создаст временной промежуток, в течение которого вы сможете решить, как и когда вы хотите сказать правду.

· Выберите сферу своей жизни, в которой вы хотите быть более правдивым, например, работу, и сосредоточьтесь на том, чтобы быть полностью прозрачным там. Помните, что вы не сможете изменить все привычки в одночасье. Проходите этот путь по одному дню за раз.

Исследования показывают, что когнитивно-поведенческие упражнения и терапия эффективны в борьбе с привычкой лгать.

Подлинная жизнь — это один из основных столпов счастья. Хотя маленькая ложь может иногда приносить вам пользу, ее польза недолговечна. Честность всегда является лучшей политикой — она поможет вам открыть более глубокий уровень удовлетворения в вашей жизни и отношениях.

Ранее Фокус писал о том, как вывести лжеца на чистую воду. Правда и ложь могут звучать одинаково правдоподобно, пока у лжецов есть возможность обдумать то, что они хотят сказать, поэтому важно ограничить эту возможность.