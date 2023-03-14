Выслеживают и уничтожают: черных вдов вытесняют их же родственники

Черные вдовы имеют устрашающую репутацию одних из самых опасных насекомых в мире: их укусы представляют смертельную угрозу для людей. Однако теперь этим паукам нужно бояться своих родственников — коричневых вдов.

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Как сообщают ученые, в некоторых частях юга США коричневые вдовы вытесняют своих родственников — черных вдов. Исследование показало, что это не простая конкуренция за территории или еду: коричневые вдовы целенаправленно охотятся за своими черными родственниками. Такое хищничество, направленное на коренных родственников, встречается в животном мире крайне редко, сообщают SciTechDaily.

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В последние десятилетия ученые заметили, что черных вдов обычно вытесняют коричневые. Новые исследования доказывают, что это не простое соревнование за еду или среду обитания, а целенаправленное хищничество. Как сообщают специалисты, коричневые вдовы имеют врожденную склонность искать и уничтожать черных вдов поблизости.

Согласно результатам экспериментов по сочетанию коричневых вдов с черными в закрытых контейнерах, коричневые вдовы имели в 6,6 раза больше шансов убить черных, чем другие родственные виды.

Согласно результатам экспериментов по сочетанию коричневых вдов с черными в закрытых контейнерах, коричневые вдовы имели в 6,6 раза больше шансов убить черных, чем другие родственные виды Фото: SciTechDaily

"Мы установили, что поведение коричневой вдовы очень агрессивно в отношении южных черных вдов, но гораздо толерантнее других пауков в той же семье", — сообщает Луис Котиккио, руководитель исследования.

Как считается, пауки-вдовы происходят из Африки, однако сейчас они распространены на всех континентах, за исключением Антарктиды.

Котиккио впервые заметил вытеснение черных вдов во Флориде, когда собирал диких пауков в рамках исследовательских проектов.

"У меня возникло подозрение, что Флорида обеспечивает много пищи и среды обитания как для коричневой, так и для черной вдовы, и что, возможно, была какая-то другая сфера, например поведенческие отличия, которые играли определенную роль, — говорит он. — Полевые наблюдения показали, что коричневые вдовы оказались намного терпимее других видов вне их рода, и, следовательно, если бы ресурсы были главным фактором, то мы должны наблюдать такое же поведение с другими пауками, которые соревнуются за те же ресурсы, но, казалось, это не тот случай".

Явная агрессия коричневых вдов к черным вызывает у ученых вопросы, поскольку прямое хищничество на своих коренных родственников в животном мире является редким явлением Фото: SciTechDaily

Вместе с Деби Кассилом, доктором философии и доцентом кафедры интегративной биологии Университета Южной Флориды и экспертом по паукам Ричардом Веттером из Калифорнийского университета в Риверсайде, ученые разработали эксперимент, направленный на исследование потенциальных факторов вытеснения черных вдов коричневыми.

Одним из элементов исследования было математическое моделирование факторов риска выживания, показавшее, что оба вида имеют больше шансов погибнуть от хищничества, а не от голода. То есть конкуренция за ресурсы не является причиной смертности среди пауков.

Также ученые сравнили темпы роста и плодовитости этих видов. В результате этого, они обнаружили, что самки коричневой вдовы были больше черных, а также быстрее достигали зрелости. Что касается самцов, то хотя представители коричневой вдовы были меньше, они тоже достигали репродуктивной зрелости быстрее черных. Кроме того, коричневые вдовы часто производили несколько яичных мешков одновременно, а черные — только один, что приводило к быстрому росту популяции коричневых вдов.

Но самые точные результаты дало размещение коричневых вдов вместе с другими пауками. Не взрослые самки коричневых вдов мирно уживались на одной территории с самками красного домашнего паука в 50% пар, были убиты в 40% и сами уничтожали красных домашних пауков в 10%.

При размещении их вместе с треугольными паутинными пауками у 80% пар было мирное сосуществование, а у 10% коричневые вдовы убивали своих соседей и наоборот.

Но когда коричневых вдов поместили вместе с черными, то в 80% пар коричневая вдова убивала и поедала черную. Что касается взрослых пар, то черные вдовы были убиты у 40%, коричневые у 30%, а мирное сосуществование было только у 30% пар.

Также ученых заинтересовал тот факт, что во время экспериментов коричневые вдовы регулярно проникали в паутину черных вдов. Такое же поведение демонстрировали другие виды пауков, кроме черных вдов, никогда не наблюдавшихся как агрессоры.

Как говорит Кассил: "Коричневые вдовы смело агрессивны и немедленно исследуют соседа и нападут, если сосед не сопротивляется. Для двух смелых пауков начальная атака часто решается тем, что обе особи расходятся по углам и в конце концов соглашаются иметь соседа поблизости. Черные вдовы чрезвычайно стыдливее и контратакуют только для защиты от агрессивного паука".

Явная агрессия коричневых вдов к черным вызывает у ученых вопросы, поскольку прямое хищничество на своих коренных родственников в животном мире является редким явлением. К счастью, эта агрессия не направлена в сторону людей: обычно, при столкновении с человеком, они убегают или притворяются мертвыми, да и в отличие от яда черных вдов, яд коричневых не столь же опасен.

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