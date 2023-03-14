Вистежують і знищують: чорних вдів витісняють їхні ж родичі

Чорні вдови мають страхітливу репутацію одних з найнебезпечніших комах у світі: їхні укуси становлять смертельну загрозу для людей. Однак тепер цим павукам треба боятися своїх же родичів — коричневих вдів.

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Як повідомляють вчені, в деяких частинах півдня США коричневі вдови витісняють своїх родичів — чорних вдів. Дослідження показало, що це не проста конкуренція за території чи їжу: коричневі вдови цілеспрямовано полюють на своїх чорних родичок. Таке хижацтво, спрямоване на корінних родичів, трапляється у тваринному світі вкрай рідко, повідомляють SciTechDaily.

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За останні десятиліття вчені помітили, що чорних вдів зазвичай витісняють коричневі. Нові дослідження доводять, що це не просте змагання за їжу чи середовище існування, а цілеспрямоване хижацтво. Як повідомляють фахівці, коричневі вдови мають вроджену схильність шукати та знищувати чорних вдів поблизу.

Згідно з результатами експериментів з поєднання коричневих вдів з чорними в закритих контейнерах, коричневі вдови мали в 6,6 раза більше шансів вбити чорних, аніж інші споріднені види.

Згідно з результатами експериментів з поєднання коричневих вдів з чорними в закритих контейнерах, коричневі вдови мали в 6,6 раза більше шансів вбити чорних, аніж інші споріднені види Фото: SciTechDaily

"Ми встановили, що поведінка коричневої вдови є дуже агресивною щодо південних чорних вдів, але набагато толерантнішою до інших павуків у тій самій сім’ї", — повідомляє Луїс Котіккіо, керівник дослідження.

Як вважається, павуки-вдови походять з Африки, проте зараз вони поширені на всіх континентах, за винятком Антарктиди.

Котіккіо вперше помітив витіснення чорних вдів у Флориді, коли збирав диких павуків у межах дослідницьких проєктів.

"У мене виникла підозра, що Флорида забезпечує багато їжі та середовища проживання як для коричневої, так і для чорної вдови, і що, можливо, була якась інша сфера, наприклад поведінкові відмінності, які відігравали певну роль, — каже він. — Польові спостереження показали, що коричневі вдови виявилися набагато терпимішими до інших видів поза їхнім родом, і, отже, якби ресурси були головним фактором, то ми мали б спостерігати таку ж поведінку з іншими павуками, які змагаються за ті самі ресурси, але, здавалося, це не той випадок".

Явна агресія коричневих вдів до чорних викликає у вчених запитання, оскільки пряме хижацтво на своїх корінних родичів у тваринному світі є рідкісним явищем Фото: SciTechDaily

Разом з Дебі Кассіл, доктором філософії та доцентом кафедри інтегративної біології Університету Південної Флориди та експертом з павуків Річардом Веттером з Каліфорнійського університету в Ріверсайді, вчені розробили експеримент, спрямований на дослідження потенційних факторів витіснення чорних вдів коричневими.

Одним з елементів дослідження було математичне моделювання факторів ризику виживання, яке показало, що обидва види мають більше шансів загинути від хижацтва, а не від голоду. Тобто, конкуренція за ресурси не є причиною смертності серед павуків.

Також вчені порівняли темпи росту та плодючість цих видів. Внаслідок цього, вони виявили що самки коричневої вдови були більші за чорних, а також швидше досягали зрілості. Щодо самців, то хоча представники коричневої вдови були менші, вони теж досягали репродуктивної зрілості швидше за чорних. Окрім цього, коричневі вдови часто виробляли кілька яєчних мішків одночасно, а чорні — тільки один, що призводило до швидкого росту популяції коричневих вдів.

Але найточніші результати дало розміщення коричневих вдів разом з іншими видами павуків. Недорослі самки коричневих дів мирно уживалися на одній території з самками червоного хатнього павука у 50% пар, вбиті у 40% і самі знищували червоних хатніх павуків у 10%.

Під час розміщення їх разом з трикутними павутинними павуками, у 80% пар було мирне співіснування, а в 10% коричневі вдови вбивали своїх сусідів та навпаки.

А проте коли коричневих вдів помістили разом з чорними, то у 80% пар коричнева вдова вбивала та поїдала чорну. Щодо дорослих пар, то чорні вдови були вбиті у 40%, коричневі у 30%, а мирне співіснування було тільки у 30% пар.

Також вчених зацікавив той факт, що під час експериментів коричневі вдови регулярно проникали до павутини чорних вдів. Таку ж поведінку демонстрували інші види павуків, окрім власне чорних вдів, які ніколи не спостерігалися як агресори.

Як каже Кассіл: "Коричневі вдови сміливо агресивні і негайно дослідять сусіда та нападуть, якщо сусід не чинить опору. Для двох сміливих павуків початкова атака часто вирішується тим, що обидві особини розходяться по кутках і зрештою погоджуються мати сусіда поблизу. Чорні вдови надзвичайно сором’язливі, контратакують лише для захисту від агресивного павука".

Явна агресія коричневих вдів до чорних викликає у вчених запитання, оскільки пряме хижацтво на своїх корінних родичів у тваринному світі є рідкісним явищем. На щастя, ця агресія не спрямована в сторону людей: зазвичай, під час зіткнення з людиною, вони тікають або прикидаються мертвими, та й на відміну від отрути чорних вдів, отрута коричневих не є такою ж небезпечною.

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