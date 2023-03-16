Крэк для хиппи. Неврологи предупреждают, что "веселящий газ" оказался опаснее кокаина

Закись азота опаснее кокаина, утверждает невролог, который предупредил, что дети принимают до 150 баллончиков в день.

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Вещество, широко известное как "веселящий газ", "нос" или "крэк для хиппи", является одним из наиболее часто употребляемых наркотиков среди 16-24-летних в Англии, причем за последнее десятилетие их количество резко возросло. Доктор Дэвид Николл, консультант-невролог и руководитель клинической практики в городской больнице Бирмингема, говорит, что в настоящее время он чаще встречается с пациентами, страдающими от побочных эффектов веселящего газа, чем от злоупотребления кокаином. После пандемии резко возросло количество молодых людей, принимающих это вещество, пишет DailyMail.

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Закись азота, продаваемая в одноразовых серебряных баллончиках, которыми усеяны улицы и парки Великобритании, распыляется на воздушные шары и вдыхается для создания временного ощущения расслабления и эйфории. Но регулярное употребление в больших количествах может привести к побочным эффектам, включая головокружение, слабость в ногах и ухудшение памяти.

Доктор Николл сказал: "Я работаю неврологом уже 21 год и видел определенные изменения в использовании этого препарата после пандемии. По сравнению с тем, что было раньше, сейчас объемы потребляемой закиси азота могут быть просто ужасающими — до 150 баллонов в день. Он воспринимается как безопасный — и такие термины, как "веселящий газ", особенно бесполезны, потому что заставляют думать, что это тривиально. Но вещество, купленное на улице, — это чистая закись азота, небезопасная для употребления человеком. Это не то же самое вещество, которое используется в больницах, и оно токсично".

Тем не менее, он заявил, что поддерживает недавнее решение консультативной комиссии по лекарственным препаратам Великобритании не запрещать препарат после переговоров. Вместо этого, по словам доктора Николла, для решения проблемы необходимо применить другой подход — направить внимание на источник поставок. "В какой-то мере нужно снять шляпу перед теми, кто это продает, – сказал он, – кто занимается маркетингом в социальных сетях, они точно знают, что делают. На них даже напечатаны QR-коды, чтобы пойти и купить больше — вот как легко получить доступ. Неудивительно, что это так распространено".

Доктор Николл сказал: "Я иду в аптеку и не могу купить 200 таблеток парацетамола. Так почему же у нас есть магазины на углу, продающие 600-граммовые баллоны?".

Он считает закись азота "большей угрозой для здоровья, чем кокаин" в настоящее время из-за того, насколько она распространена. "Каждые несколько лет у меня есть пациент из-за кокаина, но каждую неделю — из-за закиси азота" — добавил доктор.

Недавнее исследование, проведенное исследовательским агентством, показало, что 50 процентов людей не знают о том, что веселящий газ может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, такие как повреждение нервов или — в крайних случаях — паралич. Несмотря на это, около 40 процентов пользователей заявили, что страдали от таких побочных эффектов, как анемия, когнитивные нарушения и хронические головные боли.

Доктор Николл считает, что лучший подход к ограничению использования закиси азота — это просвещение и целенаправленная работа с цепочкой поставок.

"Запрет — это неправильный подход, — сказал он, – Каким образом мы решим проблему, привлекая к уголовной ответственности 16-летнего подростка с воздушным шариком на улице? Все, что мы сделаем, это загоним его в подполье. Ограничение распространения — это то, что рекомендуется — нам нужно нацелиться на цепочку поставок, но при этом необходимо сделать оговорку для какого-то законного использования. И мы должны сосредоточиться на просвещении, чтобы люди лучше понимали, насколько опасен этот наркотик, когда его продают и используют в рекреационных целях".

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