Крек для хіпі. Неврологи попереджають, що "веселящий газ" виявився небезпечнішим за кокаїн

Окис азоту небезпечніший за кокаїн, стверджує невролог, який попередив, що діти приймають до 150 балончиків на день.

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Речовина, широко відома як "веселящий газ", "ніс" або "крек для хіпі", є одним з найчастіше вживаних наркотиків серед 16-24-річних в Англії, до того ж за останнє десятиліття їхня кількість різко зросла. Доктор Девід Ніколл, консультант-невролог і керівник клінічної практики в міській лікарні Бірмінгема, каже, що зараз він частіше зустрічається з пацієнтами, які страждають від побічних ефектів газу, що веселить, ніж від зловживання кокаїном. Після пандемії різко зросла кількість молодих людей, які приймають цю речовину, пише DailyMail.

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Окис азоту, що продається в одноразових срібних балончиках, якими всіяні вулиці та парки Великобританії, розпорошується на повітряні кулі та вдихається для створення тимчасового відчуття розслаблення та ейфорії. Але регулярне вживання у великих кількостях може призвести до побічних ефектів, включаючи запаморочення, слабкість у ногах і погіршення пам'яті.

Доктор Ніколл сказав: "Я працюю неврологом уже 21 рік і бачив певні зміни у використанні цього препарату після пандемії. У порівнянні з тим, що було раніше, зараз обсяги споживаного окису азоту можуть бути просто жахливими — до 150 балонів на день. Він сприймається як безпечний — і такі терміни, як "веселящий газ" особливо марні, тому що змушують думати, що це тривіально. Але речовина, куплена на вулиці, — це чистий окис азоту, небезпечний для вживання людиною. Це не та ж речовина, яка використовується в лікарнях, і вона токсичне”.

Проте він заявив, що підтримує нещодавнє рішення консультативної комісії з лікарських препаратів Великобританії не забороняти препарат після переговорів. Натомість, за словами доктора Ніколла, для вирішення проблеми необхідно застосувати інший підхід — звернути увагу на джерело постачання. "Якоюсь мірою потрібно зняти капелюх перед тими, хто це продає, — сказав він, — хто займається маркетингом у соціальних мережах, вони точно знають, що роблять. На них навіть надруковані QR-коди, щоб піти й купити більше, — ось як легко отримати доступ. Не дивно, що це так поширено".

Доктор Ніколл сказав: "Я йду в аптеку та не можу купити 200 таблеток парацетамолу. То чому ж у нас є магазини на розі, які продають 600-грамові балони?"

Він вважає окис азоту "більшою загрозою для здоров'я, ніж кокаїн" наразі через те, наскільки вона поширена. "Кожні кілька років у мене є пацієнт через кокаїн, але щотижня через окис азоту", — додав лікар.

Нещодавнє дослідження, проведене дослідницьким агентством, показало, що 50 відсотків людей не знають про те, що веселящий газ може викликати серйозні проблеми зі здоров'ям, такі як пошкодження нервів або — в крайніх випадках — параліч. Попри це, близько 40 відсотків користувачів заявили, що страждали від таких побічних ефектів як анемія, когнітивні порушення та хронічний головний біль.

Доктор Ніколл вважає, що найкращий підхід до обмеження використання окису азоту — це просвітництво та цілеспрямована робота з ланцюжком постачання.

"Заборона — це неправильний підхід, — сказав він. — Як ми вирішимо проблему, притягуючи до кримінальної відповідальності 16-річного підлітка з повітряною кулькою на вулиці? Все, що ми зробимо, це заженемо її в підпілля. Обмеження поширення — це те, що рекомендується — нам потрібно націлитися на ланцюжок постачань, але воночас необхідно зробити застереження для якогось законного використання. І ми маємо зосередитися на освіті, щоб люди краще розуміли, наскільки небезпечний цей наркотик, коли його продають і використовують із рекреаційною метою".

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