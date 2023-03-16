Редкая популяция. В Японии пятнистые олени принадлежат к тысячелетней генетической группе

Благодаря традициям и религиозным верованиям знаменитые японские олени парка Нара не похожи на близких родственников.

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Согласно японской культуре пятнистые олени в парке Нара считаются священными. Благодаря этому, охота на них под запретом. Кроме того, эти дикие олени стали изолированными от своих родственников, что позволило сохранить редкую давнюю популяцию с уникальной генетикой, пишет IFLScience.

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Пятнистые олени парка Нара — это тот редкий пример человеческой деятельности, которая наоборот способствует выживанию популяции диких животных. Обычно, к сожалению, наши действия скорее вредят, чем помогают им. В лесах вокруг святынь в Японии запрещено охотиться, поэтому они являются безопасными зонами для разных видов.

Издавна пятнистые олени считаются священными животными, они фигурируют во многих мифах и древних историях. Поэтому для них еще многие сотни лет назад создали безопасные зоны. А это со своей стороны побудило исследователей задуматься, как духовные заповедники могли повлиять на ДНК животных.

Соавтор исследования доктор Тошихито Такаги рассказал: "По легенде пятнистых оленей в парке Нара издавна строго охранялись как посланники богов. Сегодня они являются одним из крупнейших туристических достопримечательностей Японии. Однако генетических исследований проведено очень мало".

Исследователь и его команда использовали 294 образца мышц и крови и провели генетический анализ. Им удалось выделить три генетические группы среди оленей, образцы у которых взяли с 30 мест на полуострове. Это восточная генетическая группа, западная генетическая группа и изолированная генетическая группа из оленей, живущих у святилища Касуга тайся.

Это указывает на наличие в этой группе ограниченного потока генов по материнской линии. По всей вероятности, причиной этого является склонность самок держаться одного места жительства, когда они находят именно то, что им нравится.

Со своей стороны это ограничивает их шансы на размножение с генетически очень отличающимися группами, то есть приводит наличия уникальных генетических линий. Вполне возможно, что их уникальная генетическая вариация сохранилась благодаря случайному попаданию на заповедную территорию, так как не сохранилась в диких популяциях, расположенных дальше.

Исследователи считают, что популяции пятнистых оленей испытали негативные влияния из-за раздробленности их местожительства и регионального вымирания в результате человеческой деятельности. Однако проведенное исследование доказывает, что те дикие животные, которые находились под защитой религии, смогли благодаря этому выживать в парке Нара на протяжении более 1000 лет, тогда как другие популяции исчезли из-за охоты и заселения.

Результаты исследования имеют решающее значение для хранения этих животных. Их каждый раз большая популяция создала проблемы для сельского и лесного хозяйства. Кроме этого, участились случаи пересечения различных генетических групп, что может повлечь за собой угасание уникальности оленей из парка из-за смешения.

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