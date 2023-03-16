Унікальна популяція. У Японії плямисті олені належать до тисячолітньої генетичної групи

Завдяки традиціям та релігійним віруванням знамениті японські олені парку Нара не схожі на своїх близьких родичів.

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Згідно з японською культурою плямисті олені в парку Нара вважаються священними. Завдяки цьому, полювання на них під забороною. Окрім цього, ці дикі олені стали ізольованими від своїх родичів, що дозволило зберегти рідкісну давню популяцію з унікальною генетикою, пише IFLScience.

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Плямисті олені парку Нара — це той рідкісний приклад людської діяльності, яка навпаки сприяє виживанню популяції диких тварин. Зазвичай, на жаль, наші дії ймовірніше шкодять, аніж допомагають їм. У лісах навколо святинь в Японії заборонено полювати, тому вони є безпечними зонами для різних видів.

З давніх-давен плямисті олені вважаються священними тваринами, вони фігурують у багатьох міфах та давніх історіях. Через це для них ще багато сотень років тому створили безпечні зони. А це зі свого боку спонукало дослідників задуматися, як такі духовні заповідники могли вплинути на ДНК тварин.

Співавтор дослідження доктор Тошіхіто Такагі розповів: "За легендою плямистих оленів в парку Нара здавна суворо охороняли як посланців богів. Сьогодні вони є однією з найбільших туристичних пам'яток Японії. Однак генетичних досліджень проведено дуже мало".

Дослідник та його команда використали 294 зразки м'язів і крові та провели генетичний аналіз. Їм вдалося вирізнити три генетичні групи серед оленів, зразки в яких взяли з 30 місць на півострові. Отож це східна генетична група, західна генетична група та ізольована генетична група з оленів, які живуть біля святилища Касуга тайся.

Це вказує на наявність в цій групі обмеженого потоку генів по материнській лінії. Цілком ймовірно, причиною цього є схильність самок триматися одного місця проживання, коли вони знаходять саме те, що їм подобається.

Зі свого боку це обмежує їхні шанси на розмноження з групами, які генетично дуже відрізняються, тобто призводить наявності унікальних генетичних ліній. Цілком можливо, що їхня унікальна генетична варіація збереглася завдяки випадковому потраплянню на заповідну територію так, як не збереглася у диких популяціях, розташованих далі.

Дослідники вважають, що популяції плямистих оленів пережили негативні впливи через роздробленість їхнього місця проживання та регіональне вимирання внаслідок людської діяльності. Однак проведене дослідження доводить, що ті дикі тварини, які перебували під захистом релігії, змогли завдяки цьому виживати в парку Нара протягом більш ніж 1 000 років, тоді як інші популяції зникли через полювання і заселення.

Результати дослідження мають вирішальне значення для збереження цих тварин. Адже їхня кожен раз більша популяція створила проблеми для сільського та лісового господарства. Окрім цього, почастішали випадки пересікання різних генетичних груп, що може спричинити згасання унікальності оленів з парку через змішання.

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