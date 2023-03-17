Похищена и продана в Италии. Найденные документы открывают занавес истории матери да Винчи

Новый сборник документов, найденный в Государственном архиве Флоренции, свидетельствует о том, что мать да Винчи была порабощенной девушкой, похищенной с Кавказа.

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Специалисты проанализировали документы почти 600-летней давности и обнаружили доказательства, что мать Леонардо да Винчи похитили с Кавказа, когда та была девочкой, и отправили в Италию. Их обнаружили итальянские историки, пишет Live Science.

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Согласно документам, мать да Винчи, Екатерину, похитили из дома на берегу Черного моря из Черкесии (историческое государство зигов в горах и предгорьях северо-западного Кавказа). А потом ее увезли в Венецию. Если это докажут, то окажется, что один из величайших художников и ученых итальянского Возрождения был итальянцем только наполовину.

Нашел ценные документы Карло Вечче. Он профессор итальянской литературы в Университете "L'Orientale" в Неаполе. Свою находку учёный использовал для собственного исторического романа под названием "Il Sorriso di Caterina", или "Улыбка Екатерины, матери Леонардо". Там он описал точные подробности из своего исследования. Однако их еще не опубликовали в научном журнале.

Вечче рассказывает: "Мать да Винчи была рабыней из Черкесии. Ее забрали из дома в Кавказских горах, несколько раз продавали и перепродавали в Константинополе, затем в Венеции. Лишь после этого девушка наконец прибыла во Флоренцию, где познакомилась с молодым нотариусом Пьеро да Винчи". Именно он и стал отцом Леонардо.

Прославила выдающегося художника "Мона Лиза", одно из лучших и искуснейших полотен в истории. Однако на рисовании таланты да Винчи не заканчиваются. Он также являлся архитектором, изобретателем, анатомом, инженером и ученым, а его эксперименты вдохновили будущих изобретателей на свои открытия.

Кроме этого, он заполнил десятки тайных тетрадей научными наблюдениями, изобретениями и анатомическими наблюдениями. Наряду с подробными рисунками анатомии человека, в его тетрадях содержатся проекты первых велосипедов, вертолетов, танков и самолетов. Об одном из таких Фокус рассказывал раньше.

Специалистам достаточно сложно изучать родственные истории да Винчи. До сих пор им удалось достаточно четко проследить родословную его отца, однако его мать — загадка. Некоторые предполагают, что она была сиротой, которая одиноко жила в заброшенном родительском доме, пока не встретила своего будущего мужа.

Однако некоторая информация про да Винчи достоверно известна. Его родители не были женаты, мальчик родился вне брака в тосканском городке Анчиано у нотариуса Пьеро да Винчи и женщины, по имени Екатерина.

Вече удалось найти ранее неизвестные документы, когда он проводил исследования в Государственном архиве Флоренции. В частности, подписана Пьеро латинская грамота, датированная 2 ноября 1452 года, которая освобождала Екатерину из рабства. А за год до этого, в 1451 году, девушка познакомилась с Пьеро после того, как ее выкупил флорентийский рыцарь как сиделку.

По словам историка, именно нотариус, и уволивший Екатерину, был тем же человеком, который любил ее, рабыню. У них и родился сын. Кроме того, исследователь предполагает, что на момент подписания грамоты Пьеро испытывал сильные эмоции. Об этом свидетельствуют небольшие ошибки, которые могли бы выдать его нервозность – забеременеть для чужой рабыни было преступлением.

Другой историк и почетный президент Музея Галилея во Флоренции Паоло Галлуцци считает: "Реконструкция Вечче очень убедительна. Безусловно, это самая убедительная реконструкция, сформулированная до сих пор. Она базируется на новых оригинальных документах и имеет много оснований так считать".

Однако находятся и скептики этой теории. Мартин Кэмп, почётный профессор истории искусства Оксфордского университета в Англии ранее предполагал, что сама Екатерина была крестьянской сиротой. Он считает, что Екатерина — это нарицательное имя для женщин-рабынь, насильственно обращенных в христианство, поэтому в документах может идти речь и о ком-то другом.

Ранее Фокус рассказывал, как Леонардо да Винчи исследовал гравитацию как форму ускорения. Он выдвигал теории, которые подтвердил Ньютон и Галилей.