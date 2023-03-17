Викрадена та продана в Італії. Знайдені документи привідкривають завісу історії матері да Вінчі

Нова збірка документів, знайдена в Державному архіві Флоренції, свідчить про те, що мати да Вінчі була поневоленою дівчиною, викраденою з Кавказу.

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Фахівці проаналізували документи майже 600-річної давнини і виявили докази, що мати Леонардо да Вінчі викрали з Кавказу, коли та ще була дівчинкою, та відправили до Італії. Їх виявили італійські історики, пише Live Science.

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Згідно з документами, матір да Вінчі, Катерину, викрали з дому на березі Чорного моря з Черкесії (історична держава зигів у горах і передгір'ях північно-західного Кавказу). А потім її вивезли у Венецію. Якщо це доведуть, то виявиться, що один з найвидатніших художників і вчених італійського Відродження був італійцем лише наполовину.

Знайшов цінні документи Карло Вечче. Він є професором італійської літератури в Університеті "L'Orientale" в Неаполі. Свою знахідку вчений використав для власного історичного роману під назвою "Il Sorriso di Caterina", або "Посмішка Катерини, матері Леонардо". Там він описав точні деталі зі свого дослідження. А проте їх ще не опублікували в науковому журналі.

Вечче розповідає: "Мати да Вінчі була рабинею з Черкесії. Її забрали з дому в Кавказьких горах, кілька разів продавали і перепродували в Константинополі, потім у Венеції. Лише опісля цього дівчина нарешті прибула до Флоренції, де познайомилася з молодим нотаріусом П'єро да Вінчі". Саме він і став батьком Леонардо.

Прославила видатного митця "Мона Ліза", одне з найкращих та наймайстерніших полотен в історії. Однак на малюванні таланти да Вінчі не закінчують. Він також був архітектором, винахідником, анатомом, інженером і вченим, а його експерименти надихнули майбутніх винахідників на свої відкриття.

Окрім цього, він заповнив десятки таємних зошитів науковими спостереженнями, винаходами та анатомічними спостереженнями. Поряд з детальними малюнками анатомії людини, в його зошитах містяться проєкти перших велосипедів, гелікоптерів, танків і літаків. Про один з таких Фокус розповідав раніше.

Фахівцям досить складно вивчати родинні історії да Вінчі. Досі їм вдалося досить чітко простежити родовід його батька, однак його матір — загадка. Дехто припускає, що вона була сиротою, яка самотньо жила в занедбаному батьківському домі, поки не зустріла свого майбутнього чоловіка.

А проте дещо про да Вінчі таки відомо напевне. Його батьки не були одружені, хлопчик народився поза шлюбом у тосканському містечку Анчіано в нотаріуса П'єро да Вінчі та жінки, на ім'я Катерина.

Вечче вдалося відшукати раніше невідомі документи, коли він проводив дослідження в Державному архіві Флоренції. Зокрема підписана П'єро латинська грамота, датована 2 листопада 1452 року, яка звільняла Катерину з рабства. А за рік до цього, у 1451 році, дівчина познайомилася з П'єро після того, як її викупив флорентійський лицар як доглядальницю.

За словами історика, саме нотаріус, який і звільнив Катерину, був тою ж людиною, що кохала її, рабиню. В них і народився син. Окрім цього, дослідник припускає, що на момент підписання грамоти П'єро переживав сильні емоції. Про це свідчать невеликі помилки, які могли б видати його нервозність — завагітніти для чужої рабині було злочином.

Інший історик і почесний президент Музею Галілея у Флоренції Паоло Галлуцці вважає: "Реконструкція Вечче надзвичайно переконлива. Безумовно, це найпереконливіша реконструкція, сформульована досі. Вона базується на нових оригінальних документах і має багато підстав так вважати".

Однак знаходяться і скептики цієї теорії. Мартін Кемп, почесний професор історії мистецтва Оксфордського університету в Англії раніше припускав, що сама Катерина була селянською сиротою. Він вважає, що Катерина — це загальне ім'я для жінок-рабинь, насильно навернених у християнство, тому в документах може йтися і про когось іншого.

Раніше Фокус розповідав, як Леонардо да Вінчі досліджував гравітацію як форму прискорення. Він висував теорії, які підліше підтвердив Ньютон та Галілей.