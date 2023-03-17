Уничтожает мусор в ЦНС. Особый белок чистит пространство мозга после кровоизлияния

Исследователи заявили о высоком потенциале специфического белка в очищении мозга от "мусора", что позволяет нервной системе восстанавливаться быстрее и с меньшими потерями.

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Внутримозговое кровоизлияние (ВМК) — это разрушительное заболевание, которое имеет плохой долгосрочный прогноз для тех, кто его пережил, с высокой смертностью и низким процентом выздоровления. Исследования показывают, что примерно у половины тех, кто получает раннее лечение при ВМК, состояние ухудшается в течение 28 дней. Группа ученых из Университета Хельсинки и нейробиологи из Тайваня изучили потенциал особого белка — церебрального дофаминового нейротрофического фактора (ЦДНФ), который может выполнять спасительную очистку в месте повреждения, пишет New Atlas.

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Только часть ухудшения состояния мозга, связанного с ВМК, происходит в первые 24 часа. Большая часть повреждений происходит на вторичной стадии, когда клетки крови распадаются и вырабатывают нейротоксичные продукты. Поскольку эффективного лечения этой фазы заболевания не существует, она становится все более фатальной.

Соавтор исследования, Вассилейос Стратулиас из Университета Хельсинки, отметил, что после кровоизлияния в мозге содержится значительное количество отходов и мусора. ЦДНФ помогает иммунным клеткам потреблять и удалять отходы и мусор, что необходимо для восстановления мозга.

В животной модели, использованной в исследовании, ЦДНФ ускорял регенерацию сосудистого поражения, уменьшал отек мозга и улучшал функциональные показатели. Белок также уменьшил стресс клеток в области вокруг гематомы и способствовал образованию в иммунных клетках "мусорной корзины", которая ищет скопившиеся отходы и мусор.

Соавтор исследования Микко Айраваара, профессор Хельсинкского университета, заявил, что ЦДНФ действует на иммунные клетки в кровоточащем мозге путем увеличения противовоспалительных медиаторов и подавления выработки провоспалительных цитокинов, отвечающих за клеточную сигнализацию. Это открытие — значительный шаг на пути к поиску лекарства от травм, вызванных кровоизлиянием в мозг, которое в настоящее время не имеет лечения.

Ранее Фокус писал об упражнениях, которые займут совсем немного времени, но при этом позволят снизить шансы сердечно-сосудистых заболеваний. Каждую десятую раннюю смерть можно было бы предотвратить, если бы каждый соблюдал хотя бы половину рекомендуемого уровня физической активности, говорят исследователи.