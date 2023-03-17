Знищує сміття у ЦНС. Особливий білок чистить простір мозку після крововиливу

Дослідники заявили про високий потенціал специфічного білка в очищенні мозку від "сміття", що дозволяє нервовій системі відновлюватися швидше та з меншими втратами.

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Внутрішньомозковий крововилив (ВМК) — це руйнівне захворювання, яке має поганий довгостроковий прогноз для тих, хто його пережив, з високою смертністю та низьким відсотком одужання. Дослідження показують, що приблизно половина тих, хто отримує раннє лікування при ВМК, стан погіршується протягом 28 днів. Група вчених з Університету Гельсінкі та нейробіологи з Тайваню вивчили потенціал особливого білка — церебрального дофамінового нейротрофічного фактора (ЦДНФ), який може виконувати рятівне очищення у місці ушкодження, пише New Atlas.

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Лише частина погіршення стану мозку, що з ВМК, відбувається у перші 24 години. Більшість пошкоджень відбувається на вторинній стадії, коли клітини крові розпадаються і виробляють нейротоксичні продукти. Оскільки ефективного лікування цієї фази захворювання не існує, вона стає все більш фатальною.

Співавтор дослідження, Вассілейос Стратуліас з Університету Гельсінкі, зазначив, що після крововиливу в мозку міститься значна кількість відходів та сміття. ЦДНФ допомагає імунним клітинам споживати та видаляти відходи та сміття, що необхідно для відновлення мозку.

У тваринній моделі, використаній у дослідженні, ЦДНФ прискорював регенерацію судинного ураження, зменшував набряк мозку та покращував функціональні показники. Білок також зменшив стрес клітин в області навколо гематоми і сприяв утворенню в імунних клітинах "сміттєвого кошика", який шукає відходи, що скупчилися, і сміття.

Співавтор дослідження Мікко Айраваара, професор університету Гельсінкі, заявив, що ЦДНФ діє на імунні клітини в кровоточивому мозку шляхом збільшення протизапальних медіаторів і придушення вироблення прозапальних цитокінів, що відповідають за клітинну сигналізацію. Це відкриття — значний крок на шляху до пошуку ліків від травм, спричинених крововиливом у мозок, який нині не має лікування.

Раніше Фокус писав про вправи, які займуть зовсім небагато часу, але при цьому дозволять знизити шанси серцево-судинних захворювань. Кожній десятій ранній смерті можна було б запобігти, якби кожен дотримувався хоча б половини рекомендованого рівня фізичної активності, кажуть дослідники.