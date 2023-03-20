Заразительно полезно: ученые выяснили, для чего люди и животные зевают

В проведенном исследовании ученые выяснили, что позвоночные, имеющие больший мозг и количество нейронов, обычно зевают дольше, а сам зевок, возможно, выполняет полезную для мозга функцию.

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Исследователи собрали данные почти о полутора тысячах зевков по видео, охватили в совокупности 55 видов млекопитающих и 46 видов птиц. И они пронаблюдали положительную корреляцию между таймингом зевания и размером мозга животного, пишет Science Alert.

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Этолог Йорг Массен из Урехтского университета (Нидерланды) сказал, что посещал большое количество зоопарков с видеокамерами, дабы выжидать момент зевка и фиксировать его для дальнейшего анализа. "Это был довольно продолжительный процесс", – сказал он.

Это исследование способно заполнить "белые места" в наших знаниях о зевании — в том числе о том, почему оно происходит и почему некоторые животные (например жирафы) вообще не зевают.

"В самом паттерне зевания нет ничего нового, он уже фиксирован, но вот его продолжительность и связь с размерами мозга достаточно интересна, – обозначили исследователи, – Скорее всего эта функция есть у различных видов животных, и ее происхождение в ходе эволюции можно проследить до общего предка у птиц и млекопитающих, и вполне возможно и дальше".

Исследование проводили для доказательства определенной гипотезы. Ученые предполагали, что зевота нужна для охлаждения мозга, соответственно большим по размеру мозгам требуется и большее время зевоты. В итоге гипотеза подтвердилась реальными данными. В результате исследования ученые выявили, что млекопитающие зевают дольше, чем птицы, ввиду разных размеров мозга.

Аналогичные выводы были сделаны в исследовании 2016 года с участием людей, хотя в этом случае было измерено только 205 зевков и 24 вида живых организмов. Ученые определили, что самые короткие зевки были у мышей (0,8 сек), а самые длинные (до 6,5 секунд) – у людей.

"Благодаря одновременному вдыханию прохладного воздуха и растяжению мышц, окружающих ротовую полость, зевота увеличивает приток более холодной крови к мозгу и, таким образом, выполняет терморегуляторную функцию", – объяснил этолог Эндрю Гэллап из Университета штата Нью-Йорк.

При этом ученые не проводили параллели с интеллектуальными способностями живых организмов, только с размером мозга и количеством нейронов в нем.

Еще одной гипотезой, над которой размышляли исследователи была принадлежность "заразности" зевания с синхронизации режима сна у людей, находящихся в одном сообществе. Но для более точных данных нужны дополнительные исследования по этому вопросу.

Исследователи сказали, что изучение большого количества видеозаписей различных зевков требует огромного количества времени и сил. "Кодирование всех этих зевков сделало меня невосприимчивой к заразности зевоты", – заметила биолог Маргарита Хартлиб из Венского университета, Австрия.

Хоть для понимания того, для чего все-таки нужна зевота, требуется гораздо больше времени и исследований, ученые уверены, что полученные результаты дают большой вклад в развитие науки.

Ранее Фокус писал о социальных причинах появления зевоты. Ученые предполагают, что механизм зевания показывал окруждающим, что человек менее бдителен на данный момент.