Цена красоты: процедуру "желудочного ботокса" связывают со вспышкой паралича в Европе

Недавняя вспышка ботулинического отравления связана с двумя частными больницами в Турции, где пациенты проходили медицинскую процедуру, известную как "желудочный ботокс", предназначенную для снижения веса.

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По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ЕЦКЗ), было зарегистрировано 67 случаев ботулизма, в основном в Турции, 12 случаев в Германии, один в Австрии и еще один в Швейцарии. Хотя о смертельных случаях не сообщалось, в некоторых тяжелых случаях потребовалась интенсивная терапия, пишет Science Alert.

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Ботулизм — это паралитическое заболевание, вызываемое Clostridium botulinum, бактерией, которая обычно развивается из спор в бескислородной среде. Симптомы ботулизма могут варьироваться от помутнения или двоения в глазах, невнятной речи, тошноты и диареи до более тяжелых эффектов, которые могут препятствовать дыханию, а смерть наступает в 5-10 процентах случаев.

Токсичное вещество, вырабатываемое мизерным микробом, которое блокирует нервные сигналы, в последние годы было перепрофилировано в лекарство. Обученные медицинские работники могут вводить тщательно отмеренные дозы нейротоксина в целевые мышцы, ответственные за боль или косметические проблемы.

Известный своими косметическими свойствами, предотвращающими образование морщин на коже, ботокс стал применяться и для лечения других заболеваний, таких как хронические мигрени и чрезмерная потливость в области подмышек.

Инъекции BTX-A (ботулотоксин-А) в стенку желудка через эндоскоп также используются для замедления пищеварения и продления ощущения сытости. Эти процедуры, обычно называемые "желудочным ботоксом", становятся все более распространенными во всем мире и считаются относительно безопасными, хотя их долгосрочная эффективность в качестве средства для снижения веса сомнительна. Важно отметить, что эта процедура не была одобрена Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США или Европейским агентством по лекарственным средствам.

Однако имея дело с одним из самых смертоносных ядов в мире обеспечить абсолютную безопасность может быть непросто. Определение безопасной и эффективной дозы BTX-A оставляет мало шансов на ошибку, поскольку вещество считается смертельным при содержании более нанограмма на килограмм веса тела.

Использование нелицензированных препаратов "Ботокс" с неизвестным составом или поддельных токсинов из неутвержденных источников может представлять значительный риск для пациентов, даже в руках квалифицированных специалистов.

Причина недавней вспышки ботулизма пока не ясна. Из 63 случаев с достаточным количеством подробностей 60 пациентов прошли процедуру в частной больнице в Стамбуле, а три случая были связаны со второй частной больницей в турецком городе Измир. Все процедуры были проведены в период с 22 февраля по 1 марта 2023 года.

Турецкие власти утверждают, что препараты, использованные в процедуре, были лицензированы, но не одобрены для применения в желудке. Расследование продолжается в обеих больницах, которые приостановили свою деятельность.

ЕЦКЗ советует всем, кто ездил в Стамбул или Измир для внутрижелудочного лечения ботулиническим нейротоксином, обратиться за медицинской помощью, если они испытывают слабость, затрудненное дыхание или затрудненное глотание. Восстановление после парализующего действия токсина может занять несколько месяцев.

Ранее Фокус писал о неожиданной стороне обычного меда. Споры бактерии Clostridium botulinum, которая вырабатывает ботулотоксин, частенько могут находиться в привычной сладости.