Ціна краси: процедуру "шлункового ботоксу" пов'язують зі спалахом паралічу в Європі

Нещодавній спалах ботулінічного отруєння пов'язаний із двома приватними лікарнями в Туреччині, де пацієнти проходили медичну процедуру, відому як "шлунковий ботокс", призначену для зниження ваги.

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За даними Європейського центру з профілактики та контролю захворювань (ЄЦКЗ), було зареєстровано 67 випадків ботулізму, переважно в Туреччині, 12 випадків у Німеччині, один в Австрії та ще один у Швейцарії. Хоча про смертельні випадки не повідомлялося, у деяких важких випадках була потрібна інтенсивна терапія, пише Science Alert.

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Ботулізм — це паралітичне захворювання, що викликається Clostridium botulinum, бактерією, яка зазвичай розвивається зі спор у безкисневому середовищі. Симптоми ботулізму можуть змінюватись від помутніння або двоїння в очах, невиразної мови, нудоти та діареї до більш важких ефектів, які можуть перешкоджати диханню, а смерть настає у 5-10 відсотках випадків.

Токсична речовина, що виробляється мізерним мікробом, яка блокує нервові сигнали, останніми роками була перепрофільована на ліки. Навчені медичні працівники можуть ретельно відміряти дози нейротоксину в цільові м'язи, відповідальні за біль або косметичні проблеми.

Відомий своїми косметичними властивостями, що запобігають утворенню зморшок на шкірі, ботокс став застосовуватися і для лікування інших захворювань, таких як хронічні мігрені та надмірна пітливість у ділянці пахв.

Ін'єкції BTX-A (ботулотоксин-А) у стінку шлунка через ендоскоп також використовуються для уповільнення травлення та продовження відчуття ситості. Ці процедури, зазвичай звані "шлунковим ботоксом", стають все більш поширеними у всьому світі і вважаються відносно безпечними, хоча їх довгострокова ефективність як засіб зниження ваги сумнівна. Важливо відзначити, що ця процедура не була схвалена Управлінням з контролю за продуктами та ліками США або Європейським агентством з лікарських засобів.

Однак мавши справу з однією з найбільш смертоносних отрут у світі забезпечити абсолютну безпеку може бути непросто. Визначення безпечної та ефективної дози BTX-A залишає мало шансів на помилку, оскільки речовина вважається смертельною при вмісті нанограма на кілограм ваги тіла.

Використання неліцензованих препаратів "Ботокс" з невідомим складом або підроблених токсинів із незатверджених джерел може становити значний ризик для пацієнтів, навіть у руках кваліфікованих фахівців.

Причина недавнього спалаху ботулізму поки що не зрозуміла. З 63 випадків із достатньою кількістю подробиць 60 пацієнтів пройшли процедуру у приватній лікарні у Стамбулі, а три випадки були пов'язані з другою приватною лікарнею у турецькому місті Ізмір. Усі процедури були проведені у період з 22 лютого до 1 березня 2023 року.

Турецька влада стверджує, що препарати, використані у процедурі, були ліцензовані, але не схвалені для застосування у шлунку. Розслідування продовжується в обох лікарнях, які призупинили свою діяльність.

ЄЦКЗ радить усім, хто їздив до Стамбула або Ізміру для внутрішньошлункового лікування ботулінічним нейротоксином, звернутися за медичною допомогою, якщо вони відчувають слабкість, порушення дихання або ковтання. Відновлення після паралізуючої дії токсину може тривати кілька місяців.

Раніше Фокус писав про несподівану сторону звичайного меду. Спории бактерії Clostridium botulinum, яка виробляє ботулотоксин, часто можуть бути у звичайних солодощах.