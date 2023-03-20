Сюрприз Собора Парижской Богоматери меняет представление о готической архитектуре

Нотр-Дам-де-Пари — это всемирно известный собор, являющийся замечательным примером готической архитектуры. Все слышали о Квазимодо, несчастном горбуне с тяжелой судьбой и о пожаре 2019 года.

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Благодаря пожару, произошедшему несколько лет назад, стало известно о строительстве Нотр-Дам-де-Пари и о том, как он стал самым высоким собором своего времени. Как оказалось, помогли в этом обычные железные скобы, сообщают Science Alert.

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В апреле 2019 года в результате пожара в Соборе Парижской Богоматери разрушились соборный шпиль и крыша, а также сильно повредился интерьер. Шпиль из дуба, разрушенный в результате пожара, был заменой оригинального шпиля.

Несмотря на ущерб, нанесенный собору пожаром 2019-го года, он помог археологам исследовать скрытые части здания. В результате исследований стало известно, что успешное завершение строительства помогли достичь железные скобы: археологи нашли их в разных частях собора и датируют началом 1160-х годов.

Благодаря этим находкам стало ясно, что использование железа в кладке не так современно, как считали ранее: средневековые строители использовали эту архитектурную технику задолго до реставрации собора в 19-м веке.

"Нотр-Дам теперь, несомненно, первый известный готический собор, где железо массово использовали для связывания камней как настоящий строительный материал", — заключают археологи, работающие в Париже.

По мнению исследователей, такие металлические элементы следует считать инновационным усилением конструкции собора, которое использовалось до 13 века, когда здание совершенствовалось и дополнялось новыми элементами Фото: L'Héritier та ін., PLOS ONE , 2023

Команда считает, что железные крепежи Нотр-Дама сделаны за два десятилетия до строительства собора Суассон и за четыре десятилетия до Буржского собора. До этого эти два здания считали первыми образцами системной железной кладки. Теперь становится понятно, что первым был именно Собор Парижской Богоматери.

Архитектор собора широко использовал металл, чтобы скрепить камни: трибуны собора и изгибы арок скреплены железными скобами.

"В то время как в других зданиях использовали деревянные стяжки, протянутые между арками... первый мастер строительства Нотр-Дам де Пари сделал смелый выбор системы, используя более крепкий материал, который можно было легче скрыть", — сообщают археологи.

По мнению исследователей, такие металлические элементы следует считать инновационным усилением конструкции собора, которое использовалось до 13 века, когда здание совершенствовалось и дополнялось новыми элементами.

Также обнаружены сотни скоб в нефе собора. Их не удалось точно датировать, но они однозначно выглядят иными, чем скобы на полу. Эксперты считают, что они являются работой другого архитектора, нанятого между 1170-ми и 1190-ми годами.

Интересно то, что обнаружил химический анализ скоб: металл происходил из разных источников, то есть, в средневековье, вероятно, существовал рынок нового и переработанного железа Фото: L'Héritier та ін., PLOS ONE , 2023

Вероятнее всего, второй архитектор перенял технику от первого и передал ее своему преемнику: скобы в верхней части боковых стен датируются началом 13 века, то есть, они были возведены уже после того, как заложили каркас здания.

Подобные скобы использовали и в 19 веке, поэтому эксперты ранее предполагали, что ими скрепляли камни собора не раньше этих работ. Так, как говорят исследователи, пожар "пролил новый свет на начало готического строительства, позволив лучше понять мышление мастеров-каменщиков".

Интересно то, что обнаружил химический анализ скоб: металл происходил из разных источников, то есть, в средневековье, вероятно, существовал рынок нового и переработанного железа.

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