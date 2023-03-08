Жертвенник в гостиной. Археологи нашли место поклонения языческим богам под собором в Англии

Археологи нашли доказательства, что на месте, где построен Лестерский собор, древние римляне проводили обряды и поклонялись своим богам на протяжении почти 1800 лет.

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Собор был закрыт для посещения и обучения в январе прошлого года. Исследователи провели ряд раскопок в рамках проекта "Открытие Лестерского собора" и обнаружили тысячи находок. Об этом пишет Arkeonews.

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Исследователи в частности обнаружили подвал римского здания, где находилась основа каменного жертвенника, поэтому вполне вероятно, что раньше здесь была святыня или храм.

Достигнув римского периода примерно на уровне трех метров ниже поверхности, они обнаружили следы полуподземного сооружения, где стены окрашены и выложен камнем пол.

Благодаря отделке стен можно предположить, что помещение служило не как склад, а было подобием гостиной в большей постройке. Ее размеры четыре на четыре метра.

[ + – ] Исследователи считают, что затопленную комнату построили во 2 веке н.э. Фото: University of Leicester

Исследователи считают, что затопленную комнату построили во 2 веке н.э., затем ее разобрали и засыпали намеренно примерно в 3 или 4 веке н.э.

Им также удалось раскопать основу каменного жертвенника, обломки которого были разбросаны. Его размеры 25 см на 15 см. Специалисты обнаружили, что он вырезан из местного песчаника и украшен архитектурными обломами — профилями поперечных разрезов пластических архитектурных деталей. Обычно такие служат как составляющие элементы или являются самостоятельным декором.

Однако они только с трех сторон. Задняя стенка удивительно гладкая, что может свидетельствовать о его расположении у стены.

По словам руководителя проекта Мэтью Морриса, если учесть найденное подземное сооружение с расписанными стенами и жертвенником, то версия о том, что здесь находилась когда-то комната поклонения древнему одному или нескольким богам. Скорее всего это частный домашний жертвенник или семейная святыня, культовая комната, где проводили локальные ритуалы.

[ + – ] Находки могут рассказать немало о прошлом Лестерского собора Фото: University of Leicester

По словам специалистов, такие подземные помещения часто имели связь с культами плодородия и поклонения богам, в частности, Митру, Дионису и египетской богине Исиде. К сожалению, жертвенник не сохранил никаких надписей, однако считается, что он являлся основным местом для жертвоприношений и подношений божествам.

Находка, сделанная в Лестерском соборе, невероятна. На протяжении многих веков была теория, что на месте сегодняшней святыни был римский храм.

Эта народная легенда распространилась в 19 веке, когда во время перестройки собора как раз и обнаружили руины римского сооружения. Но все же оставалось загадкой, что рождало эти рассказы. Однако сейчас археологи нашли вероятную римскую святыню, которую намеренно спрятали и замуровали позже, а также захоронения и храм на вершине. Поэтому с большей уверенностью можно сказать, что это место имело особую связь и символизм для древних римлян, которое может рассказать нам больше о том периоде.

На сегодня Лестер является одним из самых исследуемых в Британии мест. Осталось немало упоминаний о когда-то римском городе Ratae Corieltauvorum, который был здесь. Исследователи ставили своей целью получить больше информации о ранней истории как самого собора, так и города в целом. Поэтому результаты раскопок позволят специалистам проследить историю этой части Лестера, начиная с викторианской эпохи, а также средневекового, саксонского, римского и, возможно, даже раннего железного века поселения.

Раньше Фокус рассказывал о важной находке. Археологи нашли доказательства проведения гладиаторских боев в Британии, а именно вазу чрезвычайного качества, где изображены гладиаторы Мемнон и Валентин.

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