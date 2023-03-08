Жертівник у вітальній. Археологи знайшли місце поклоніння язичницьким богам під собором в Англії

Археологи знайшли докази, що на місці, де побудовано Лестерський собор, колись древні римляни проводили обряди та поклонялися своїм богам протягом майже 1800 років.

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Собор закрили для відвідування та навчання у січні минулого року. Дослідники провели там низку розкопок в межах проєкту "Відкриття Лестерського собору" та виявили тисячі знахідок. Про це пише Аrkeonews.

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Дослідники зокрема знайшли підвал римської будівлі, де знаходилася основа кам'яного жертівника, тому цілком ймовірно, що раніше тут була святиня чи храм.

Досягнувши римського періоду приблизно на рівні 3 м нижче від поверхні, вони виявили сліди напівпідземної споруди, де стіни пофарбовані та викладена каменем підлога.

Завдяки оздобленим стінам можна припустити, що приміщення слугувало не як склад, а ймовірніше щось на кшталт вітальні у більшій споруді. Її розміри чотири на чотири метри.

[ + – ] Дослідники вважають, що затоплену кімнату побудували у 2 столітті н.е. Фото: University of Leicester

Дослідники вважають, що затоплену кімнату побудували у 2 столітті н.е., потім її розібрали та засипали навмисно приблизно в 3 або 4 столітті н.е.

Їм також вдалося розкопати основу кам'яного жертівника, уламки якого були розкидані. Його розміри 25 см на 15 см. Фахівці виявили, що він вирізаний з місцевого пісковика та оздоблений архітектурними обломами — профілями поперечних розрізів пластичних архітектурних деталей. Зазвичай такі слугують як складові елементи або ж є самостійним декором.

Однак вони є лиш з трьох боків. Задня стінка напрочуд гладка, що може свідчити про його розміщення біля стіни.

За словами керівника проєкту Метью Морріса, якщо врахувати знайдену підземну споруду з розписаними стінами та жертівником, то версія про те, що тут знаходилася колись кімната поклоніння древньому одному чи кільком богам. Найімовірніше, це приватний домашній жертівник або сімейна святиня, культова кімната, де проводили локальні ритуали.

[ + – ] Знахідки можуть розповісти чимало про минуле Лестерського собору Фото: University of Leicester

За словами фахівців, такі підземні приміщення часто мали зв'язок з культами родючості та поклоніння богам, зокрема Мітру, Діонісу та єгипетській богині Ісіді. На жаль, жертівник не зберіг жодних написів, однак вважається, що він був основним місцем для жертвоприношень та підношень божествам.

Знахідка, яку зробили у Лестерському соборі, є неймовірною. Протягом багатьох століть існувала теорія, що на місці нинішньої святині існував римський храм.

Ця народна легенда розповсюдилася в 19 століььі, коли під час перебудови собору саме і виявили руїни римської споруди. Однак все ж залишалося загадкою, що породжувало ці розповіді. А проте зараз археологи знайшли ймовірну римську святиню, яку навмисно заховали і замурували пізніше, а також поховання та храм на вершині. Тому з більшою впевненістю можна сказати, що це місце мало особливий зв'язок та символізм для древніх римлян, яке водночас може розповісти нам більше про той період.

На сьогодні Лестер є одним з найбільш досліджуваних у Британії місць. Залишилося чимало згадок про колись римське місто Ratae Corieltauvorum, яке було тут. Дослідники ставили собі за мету отримати більше інформації про ранню історію як самого собору, так і міста загалом. Тому результати розкопок дозволять фахівцям простежити історію цієї частини Лестера, , починаючи з вікторіанської епохи, а також середньовічного, саксонського, римського і, можливо, навіть раннього залізного віку поселення.

Раніше Фокус розповідав про важливу знахідку. Археологи виявили докази проведення гладіаторських боїв у Британії, а саме вазу надзвичайної якості, де зображені гладіатори Мемнон і Валентин.

Також ми писали про 1200-літній храмовий комплекс древньої цивілізації. Древня культура доінкського періоду, яка процвітала в південно-центральних Андах і прибережній частині сучасного Перу приблизно з 600 по 1000 рік нашої ери.